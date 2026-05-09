Sony Music Group aumenta sus ingresos anuales gracias a los álbumes de Bad Bunny y Harry Styles

La compañía musical Sony Music Group anunció este viernes un aumento en sus ingresos trimestrales y anuales liderados principalmente por el disco de “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny y “Kiss All The Time. Disco, Ocasionally” de Harry Styles.

De acuerdo a la información emitida por el portal ¡billboard! se trata de un incremento que representa un 15% en comparación con el año anterior, debido a que la empresa japonesa declaró un ingreso de 2,120 billones de yenes, lo equivalente a 13,300 millones de dólares en el año fiscal que se cumplió el pasado 31 de marzo, conseguido de la venta de discos. No era para menos, pues “Debí Tirar Más Fotos” fue reconocido como mejor álbum de 2025, según Rolling Stone.

Asimismo, dieron a conocer un ingreso trimestral aproximado de $3,600 millones en el más reciente trimestre, lo que significa un porcentaje de ingreso de 21% superior, comparado con el que comprende este periodo en el año 2025.

¿Qué otros discos ayudaron a aumentar el ingreso anual de Sony Music Group?

Además de los mencionados álbumes del “Conejo malo” y Styles, la venta del disco de la cantante canadiense Tate McRae “So Close to What” también estuvo en el top de los que generó mayores ingresos para Sony Music.

En lo que respecta a la música grabada en el servicio de streaming, la publicación de música, los eventos en vivo y el merchandising en música grabada dieron un aporte al ingreso operativo de aproximadamente 25% con una entrada de 2,800 millones de dólares.

¿Bajarán los ingresos en los próximos años?

Estas entradas significan una cifra histórica para Sony Music y esperan que ese promedio se mantenga en el próximo año fiscal, con la compensación de algunos ingresos que equilibrarían algunos aspectos donde percibirían la misma cantidad.

Además, adelantaron sobre algunos futuros lanzamientos de artistas de renombre como Chris Brown, Maluma y Foo Fighters.

Es evidente que la industria musical sigue creciendo y hay nombres que se convierten en fenómenos globales, como es el caso de los principales talentos que ayudaron a Sony Music Group a registrar un alza de dinero.

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