Mark Ruffalo asegura que hay personas que tienen miedo de firmar la carta contra la fusión de Warner Bros. con Paramount

Hace pocos días, Mark Ruffalo publicó un artículo de opinión en “The New York Times” en el que habla sobre la carta que han firmado muchas estrellas de Hollywood para impedir la fusión de Warner Bros. con Paramount.

Esta publicación la hizo junto con Matt Stoller, director de investigación del American Economic Liberties Project.

Hay que recordar que en abril de este año se anunció que existía una carta en la que se pedía la cancelación de la compra de Warner Bros. por parte de Paramount. En la primera fase se dijo que había sido firmada por 1,000 personas, entre las que destacaban Jane Fonda, Ben Stiller, Emma Thompson, Javier Bardem y Denis Villeneuve.

Pocos días después, la cifra fue aumentando y Robert De Niro se sumó a las personalidades que firmaron. Hasta ahora, la carta ha acumulado más de 4,000 firmas.

En el artículo firmado por Ruffalo y Stoller se hace especial mención a las personas que aún no han firmado. “Lo más revelador de esa carta no fueron quienes la firmaron, sino quienes no lo hicieron. No porque estuvieran en desacuerdo, sino porque tenían miedo”.

En la carta, se asegura que “el resultado serán menos oportunidades para los creadores, menos empleos en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para las audiencias en Estados Unidos y en todo el mundo. De manera alarmante, esta fusión reduciría el número de grandes estudios cinematográficos estadounidenses a tan solo cuatro”.

Por otro lado, en el reciente artículo publicado en “The New York Times”, se dice: “Hay muchas razones para bloquear este acuerdo, pero ahora creemos que la más fundamental es la que encontramos al pedirles a los artistas que alzaran la voz: el miedo. Un miedo profundo, feo y generalizado a expresarse”.

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