Gloria Trevi fue la invitada especial en el concierto de Peso Pluma en Chicago

Dos generaciones diferentes, pero con la misma energía, se unieron este miércoles en el United Center de Chicago con un “loco” show de Gloria Trevi tras ser la invitada especial en el concierto de su compatriota Peso Pluma.

La recientemente galardonada con el premio de “Trayectoria Artística” en los Billboard Mujeres Latinas en la Música debido a sus más de 35 años en este orbe sigue ayudando a las nuevas generaciones y, en esta ocasión, no dudó en asistir al evento de uno de los cantantes mexicanos más exitosos del momento, aunque no es una figura que se destaque por la interpretación de corridos o reguetón.

Una introducción legendaria

La sorpresa para los fans llegó a mitad del show, cuando Peso Pluma demostró sus dotes de animador con una presentación digna de una figura icónica como la de Trevi.

“No tengo palabras, un respeto y una admiración por la siguiente mujer que está a punto de cantar aquí. Un ícono de la música mexicana. Muchas gracias por aceptar la invitación, por echarte la vuelta y por hacernos felices a todos los que estamos en el United Center haciendo este sold out”, fueron las primeras palabras del cantante de 26 años antes de anunciar a su invitada especial.

Con un grito que parecía que lo iba a dejar sin aliento, le dio una inmejorable bienvenida a su show: “Para toda mi raza mexicana, señoras y señores… Gloria Trevi“, con una expresión como de ni siquiera él (Peso Pluma) creérselo.

Gloria Trevi llevó la locura al escenario

Desde su entrada, como de costumbre, Gloria Trevi deslumbró con un atuendo blanco, el cabello alborotado de forma rizada, guantes y unas botas negras que le llegaban más arriba de la rodilla con un alto tacón.

Después de un abrazo entre ambos, inmediatamente empezó su espectáculo escenográfico con Peso Pluma, interpretando el primer gran éxito de su grandiosa trayectoria, “Dr. Psiquiatra”, un sencillo que se lanzó 10 años antes del nacimiento de Peso Pluma (1989) y que sigue vigente entre su fanaticada.

La cantante de pop latino y el joven Peso Pluma se lucieron en la tarima con una actuación acorde con la canción porque estuvo llena de mucha locura; incluso Gloria tumbó en una oportunidad a Peso Pluma al suelo y ella también se lanzó mientras coreaba “¡No estoy loca!”.

“Gracias, Peso Pluma, por la invitación. Qué energía tan fregona vivimos en Chicago. México presente siempre. ¡Una noche increíble!”, colocó la emblemática artista como pie del video compartido en su cuenta personal de Instagram tras asistir al concierto del talentoso Peso Pluma este viernes.

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