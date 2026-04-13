James Rodríguez se gana más de $3 millones de dólares por una decisión judicial en España

Tras la emergencia médica que sufrió recientemente, James Rodríguez vuelve a ser noticia debido a la anulación de una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, emitida en octubre de 2020.

La estrella del Minnesota United tenía un caso por supuesta evasión de impuestos que se remontaba a 2018, cuando aún jugaba en el Real Madrid. Ahora, gracias a esa victoria judicial, las autoridades deberán devolverle más de tres millones de dólares.

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De acuerdo con información de El Mundo de España, la institución encargada de regir los asuntos fiscales e impositivos se vio obligada a reducir la sanción contra James tras una investigación que arrojó como resultado que el jugador no incurrió en fraude fiscal.

“La Audiencia Nacional da la razón al exjugador del Real Madrid James Rodríguez y ordena que Hacienda le devuelva más de tres millones de euros”, informaron.

La Agencia Tributaria de España, que ha llevado a varios jugadores a juicio por supuesto fraude fiscal, incluidos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, abrió una causa contra el colombiano en 2018 alegando que evadió impuestos en 2014 cuando llegó a mitad de año al Real Madrid procedente del Mónaco.

Inicialmente, la investigación señalaba a James de no haber declarado tras su llegada a España. James argumentó que vivió más de 183 días en Mónaco en ese 2014 antes de que llegara al Real Madrid.

Finalmente, el colombiano pudo demostrar que vivió por lo menos 202 días en Mónaco durante el 2014. Lo hizo presentando un certificado con esa información. No obstante, la Hacienda española lo desestimó alegando que había sido generado por la Policía y no por el Fisco de Mónaco.

Sin embargo, la Audiencia Nacional determinó que dicho documento era válido, al igual que las razones que dio el jugador a través de su abogado defensor.

Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de España anuló la resolución que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) había dictado el pasado octubre de 2020.



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