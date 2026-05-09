Jonathan Bailey y Natalie Portman se unen en el thriller “Pumping Black”

Jonathan Bailey, quien viene de un año imparable en taquilla, vuelve a ponerse al frente de un proyecto ambicioso. Esta vez compartirá escena con Natalie Portman en “Pumping Black”, un thriller psicológico que explorará la presión y las sombras dentro del ciclismo profesional.

La propuesta llega bajo el sello de la productora Anton, que llevará el título al mercado de Cannes junto a CAA en la representación estadounidense.

Una directora con sello propio al mando

El proyecto estará dirigido por Mimi Cave, recordada por la perturbadora “Fresh” y por su trabajo reciente en la comedia de misterio “Holland”. Ella desarrollará la historia a partir del guion de Haley Hope Bartels, quien construye el relato alrededor de Taylor Mace, un ciclista de 35 años que enfrenta su retiro anticipado.

El personaje encuentra en Andrea Lathe, una doctora con ambiciones peligrosas, una figura que lo impulsa a cruzar límites cada vez más oscuros mientras avanza el camino hacia el Tour de Francia.

La descripción oficial lo presenta como un “thriller peligroso y lleno de adrenalina”, con comparaciones directas a “Whiplash” y “Cisne negro”, referencias que subrayan el tono extremo, psicológico y obsesivo que seguirá la narración.

Un equipo de producción con peso en la industria

La película reúne a figuras clave detrás de cámaras. Stacey Sher, responsable de títulos como “The Hateful Eight” y “Heretic”, se une a Cave, a Anton y a Natalie Portman junto a Sophie Mas desde MountainA. Según Sher, “el guion de Haley nos sumergió de inmediato en un mundo visceral y psicológico que resulta a la vez emocionante y completamente original”. También destacó su entusiasmo por trabajar con Bailey, a quien considera perfecto para el personaje.

La producción está financiada íntegramente por Anton y tiene previsto iniciar rodaje en otoño.

Bailey y Portman: dos trayectorias que convergen

El ascenso de Jonathan Bailey ha sido meteórico. Tras ganarse la atención global en la serie “Bridgerton”, su presencia explotó gracias a la franquicia “Wicked” y a “Jurassic World: El renacimiento”. Sólo en 2025, ambas producciones sumaron más de 1,400 millones de dólares en taquilla, posicionándolo como la figura más rentable del año.

Por su parte, Natalie Portman llega con una filmografía que mezcla premios, cine de autor y sagas masivas. Su Óscar por “Black Swan” convive con interpretaciones como las de “Jackie”, “V de Vendetta” y su participación en universos como “Star Wars” y “Thor”. Además, continúa expandiendo su faceta como productora, especialmente desde MountainA, donde desarrolla proyectos como “The Gallerist” y “Good Sex”.

El catálogo de Anton para el mercado incluye títulos como “My Darling California”, encabezado por un reparto estelar con Jessica Chastain, Chris Evans, Chris Pine y Don Cheadle, así como “In Love”, con George Clooney y Annette Bening. También presentan apuestas de género como “Soon You Will Be Gone and Possibly Eaten”, “Doctor Caligari’s Cabinet of Wonders” y “Starman”.

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