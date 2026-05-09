Ricardo Arjona vivió un momento inolvidable con su hija en pleno concierto

La gira de Ricardo Arjona dejó huella en el Kaseya Center de Miami con una marca que pocos artistas alcanzan: cinco conciertos completamente agotados. Todo comenzó con una sola fecha programada para el 2 de abril y luego evolucionó rápido al ritmo de la demanda, hasta expandirse a presentaciones los días 2, 3, 5, 6 y 7 de abril.

El recinto, frente a la bahía de Biscayne Bay, celebró a Arjona con un reconocimiento especial que simboliza ese éxito rotundo, una camiseta del Miami Heat con su apellido y el número 5, que acompañó una placa con una fotografía y el mensaje: “Felicitaciones por las 5 noches sold out”, un gran detalle que reconoció su gira “Lo que el Seco no dijo”.

Una multitud que celebró la música latinoamericana

La presencia masiva de fans de distintos países de Latinoamérica convirtió cada noche en una fiesta donde Arjona rompió expectativas. Además de sus temas más aclamados, en estas cinco funciones compartió escenario con invitados especiales que aportaron energía extra a la velada. Artistas como Elena Rose, la leyenda Óscar D’León y el cubano Ronkalunga, subieron al escenario para celebrar la música que une a toda la región.

Sin embargo, uno de los instantes más recordados fue el cierre de la última noche, cuando su hija, Adria Arjona, irrumpió en el escenario. La imagen de ambos fundidos en un abrazo quedó entre las miles de personas que estallaron en aplausos, risas y emoción al presenciar ese instante.

Un recorrido que no se detiene

Desde que el tour comenzó, Ricardo Arjona ha mantenido un ritmo asombroso, con más de 60 presentaciones confirmadas este año en más de 10 países del continente americano. En varios tramos ha contado también con otras colaboraciones, incluyendo actuaciones junto a Gaby Moreno y Grupo Intocable.

Tras el cierre en Miami, los siguientes destinos mantienen la expectativa de un público ávido de escuchar los clásicos y las nuevas canciones de Arjona en vivo. Con una agenda tan extensa, el guatemalteco está próximo a convertirse en el primer artista confirmado en presentarse en el Estadio Azteca Banorte, un escenario que promete ser otro hito en esta gira histórica.

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