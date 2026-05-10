Steve Harvey rebajó el precio de su antiguo hogar en Georgia

El presentador de televisión Steve Harvey acaba de decidir que es mejor rebajar el precio de la propiedad en Georgia que ha intentado vender durante los últimos meses. Esta residencia, la cual le sirvió como hogar por años, entró por primera vez al mercado en febrero de este año.

Inicialmente, Harvey esperaba recibir $5.1 millones de dólares por el sitio, pero la falta de interesados ha hecho que rebaje su precio a $4.75 millones de dólares. Esta mansión le pertenece desde el 2010, año en que pagó $3.38 millones de dólares por ella.

Según cuenta “Realtor.com”, esta propiedad le sirvió al presentador como hogar durante una década, hasta que en 2020 invirtió $20 millones de dólares por un lugar mucho más lujoso.

La construcción de esta casa data del 2005 y en el listado se describe como “una obra maestra arquitectónica de inspiración europea en Sandy Spring” que “encarna la refinada elegancia europea, la excelencia arquitectónica y un arte inspirador”.

La casa principal tiene una extensión de 17,692 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, seis baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, el listado describe: “La residencia ofrece una experiencia de vida grandiosa pero íntima, definida por una sofisticación y comodidad atemporales. Evocando el ambiente de un refugio europeo aislado, la casa combina a la perfección lujo, naturaleza y artesanía”.

Además de las comodidades típicas de cualquier casa, se destacan “las excepcionales comodidades elevan la experiencia de vida, incluyendo un gran salón de baile, un teatro privado, una bodega climatizada, un gimnasio y una sala de vapor estilo spa, ideales tanto para el día a día como para grandes reuniones. Las amplias zonas de estar se abren a terrazas y balcones con vistas al paisaje circundante”.

Los nuevos propietarios también podrán disfrutar de áreas verdes con piscina, área de spa, terraza, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

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