Ellen DeGeneres y Portia de Rossi quieren reformar su mansión en Reino Unido

En enero de este año, Ellen DeGeneres y su esposa Portia de Rossi decidieron sacar del mercado la casa en Cotswolds, Reino Unido, que intentaron vender durante meses. Ahora, se ha revelado que la intención de la pareja es hacer una extensa reforma.

Esta propiedad entró por primera vez al mercado de bienes raíces durante el verano del año pasado; su precio era $30 millones de dólares y llamó la atención en el mercado porque se trataba del primer sitio que DeGeneres y De Rossi usaron como hogar al mudarse a Reino Unido.

Según “Realtor.com” y otros medios especializados, la pareja estaría buscando convertir el lugar en un centro ecuestre donde De Rossi pueda entrenar y disfrutar de sus caballos.

También se asegura que la reforma no es parte de una estrategia para luego vender el sitio por un precio mucho más alto, sino que están haciendo arreglos para después habitarla.

La reforma que está planeando la pareja no podrá comenzarse de una vez, pues han tenido que presentar una solicitud para que se les dé permiso. Su plan incluye la instalación de un centro ecuestre especial.

Esta nueva instalación solucionaría el problema que tiene el terreno para ejercitar caballos, pues la cercanía de la propiedad con el río Windrush hace que sea propensa a inundaciones.

El centro ecuestre estaría combinado con una casa principal de 14,660 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Hay que recordar que DeGeneres y De Rossi compraron esta propiedad en 2024 por $18 millones de dólares; en el momento de la compra no planeaban mudarse a Reino Unido. La decisión de dejar Estados Unidos la tomaron luego de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales.

DeGeneres ha hecho estos movimientos en el mercado de Reino Unido al mismo tiempo que se mantiene activa en el mercado estadounidense, pues el año pasado también invirtió $27.4 millones de dólares por una mansión en Montecito, barrio de Los Ángeles que es muy conocido para ella y su esposa.

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