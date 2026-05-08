Aseguran que Kris Jenner está dudando si vender su histórica mansión en Los Ángeles

Desde hace más de un año, Kris Jenner ha buscado deshacerse de la mansión en Hidden Hills, California, donde se grabaron las primeras temporadas de “Keeping Up With the Kardashians”, el reality show que hizo famosas al ahora conocido clan Kardashian-Jenner.

La primera vez que entró la propiedad al mercado fue en febrero del año pasado por $13.5 millones de dólares, y aunque no llegaban interesados, la matriarca de las Kardashian-Jenner no ha querido rebajar su precio.

Ahora, fuentes cercanas a ella le han revelado a “TMZ” que durante todos estos meses ha considerado si venderla o no. También resaltan que Jenner es consciente de la importancia histórica de la propiedad para su familia y para la televisión.

Aunque se asegura que está dudando sobre si vender o no, hay que recordar que el clan Kardashian-Jenner dedicó un episodio de su reality show a despedirse de la mansión.

Actualmente, la propiedad está disponible en el mercado con su mismo precio original: $13.5 millones de dólares. Sin embargo, algunos medios destacan que había estado indisponible durante algunas horas.

También se desconoce la razón por la que no ha logrado ser vendida, tomando en cuenta su relación con las famosas hermanas. Se podría asumir que la misma Jenner está siendo muy estricta en el perfil que busca para que sea el nuevo propietario del sitio.

Además de la historia, esta propiedad ofrece una estructura principal de 8,800 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El nuevo propietario también podrá disfrutar de extensas áreas verdes con terraza, piscina, comedor, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

Por ahora queda esperar si la socialité cambia de opinión o si finalmente cierra su venta.

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