Un extra de “The Devil Wears Prada 2” revela cuánto dinero ganó realmente por su trabajo

Un extra de la película “The Devil Wears Prada 2” reveló cuánto le pagó la productora por participar en dos escenas de la exitosa secuela.

El actor novato Matthew Ables reveló a The Post que participó en el rodaje durante 15 horas para una aparición de tres segundos en dos escenas de la película protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Según dijo a New York Post, Ables cobró un cheque por $238,50 dólares por su trabajo en dos escenas; sin embargo, en realidad se llevó a casa la mísera cantidad de 28,50 dólares.

¿Por qué ocurrió esto? Ables se postuló al departamento de castings de extras de la productora 20th Century Studios luego de ver la filmación de una escena de la película en una calle de Nueva York cuando se topó con la grabación de una escena de “The Devil Wears Prada 2”. Fue aceptado dos semanas después y le pidieron llevar dos opciones de vestuario para interpretar a dos personajes: un paparazzi y un transeúnte.

Ables salió de compras y compró, entre otras cosas, un traje que le costó $210 dólares.

“Dijeron que tenías que llevar varias opciones de vestuario para cada papel. Para la gala, dijeron que tenía que ser un traje, pero para el otro, simplemente querían ropa de calle más elegante”, dijo Ables.

Finalmente, durante el rodaje le indicaron que solo necesitaría ese traje para filmar las dos escenas, por lo que pudo devolver los otros atuendos que compró.

“El traje me costó unos 210 dólares, así que al final no perdí dinero”, dijo Ables.

Ables reveló cómo fue el proceso de grabación para la escena de la Met Gala, para la cual tuvo que llegar a las 3:00 am al set instalado en las escaleras exteriores del Museo Americano de Historia Natural, con Streep y Stanley Tucci.

“A pesar de que solo aparece dos minutos en la película, la filmaron probablemente 25 veces hasta las 3 de la mañana”, dijo.

La secuela de la película de 2006 se ha convertido en un éxito de taquilla. Hasta el jueves 8 de mayo, la película ha recaudado $324 millones de dólares en todo el mundo, con $101,8 millones en su primera semana en Estados Unidos y $222,2 millones en el extranjero, superando lo recaudado por su predecesora.

Sigue leyendo:

·“The Devil Wears Prada 2” lideró la taquilla durante su primer día en cartelera

·Emily Blunt y Stanley Tucci celebran el estreno de “The Devil Wears Prada 2” en el Paseo de la Fama de Hollywood

·Meryl Streep revela que rechazó inicialmente su papel en “The Devil Wears Prada”