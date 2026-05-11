Alerta de salud: brote de Listeria vinculado a  consumo “Headcheese” de Daisy Brand

Una investigación reciente del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS), vinculada a un brote por Listeria monocytogenes en Illinois, dio como resultado la emisión de una alerta de salud pública para el producto fiambre de cabeza de cerdo por alto riesgo de contaminación.

Aunque el producto tiene como fecha de vencimiento el 26 de marzo, el FSIS emitió esta alerta ante la posibilidad de que algunos consumidores aún tengan el alimento en sus refrigeradores o congeladores. La investigación, realizada en conjunto con el Departamento de Salud Pública de Illinois y las autoridades locales, busca determinar la causa exacta de un brote que ya ha afectado a tres personas en dicho estado.

Por esta razón, no se solicita un retiro formal de mercado ya que los productos no están disponibles actualmente para la venta; sin embargo, se insta a los consumidores a revisar sus despensas y neveras para descartar el producto de inmediato.

El reporte del organismo federal detalla que el fiambre de cabeza de cerdo (conocido también como headcheese) es un producto listo para el consumo, generalmente elaborado con carne y condimentos que se cocinan juntos para darles una forma de pan o gelatina.

Atención en charcuterías

Detalle del sello de inspección EST. 21406 del USDA. Es vital localizar este número en el empaque de tu charcutería para descartar riesgos de contaminación por Listeria Crédito: FSIS | Cortesía

Este producto de charcutería se produjo el 20 de enero de 2026. Existe la posibilidad de que, en algunos establecimientos, se haya vendido por cortes individuales, lo que dificulta la visualización de la fecha de empaque original.

Detalles del producto afectado:

Nombre comercial: Se trata del “DAISY BRAND Meat Products HEADCHEESE” . La alerta incluye tanto los paquetes envasados de diversos pesos como aquellos cortados directamente en charcuterías minoristas.

Se trata del . La alerta incluye tanto los paquetes envasados de diversos pesos como aquellos cortados directamente en charcuterías minoristas. Variante específica: También se incluyen los paquetes con una etiqueta roja que indica la palabra “CALIENTE” (Hot).

También se incluyen los paquetes con una etiqueta roja que indica la palabra (Hot). Fecha de vencimiento: El lote crítico tiene como fecha de “CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DEL 26 DE MARZO DE 2026” .

El lote crítico tiene como fecha de . Identificador de inspección: Para una verificación exacta, debes buscar el número de establecimiento “EST. 21406” dentro del sello de inspección del USDA .

Para una verificación exacta, debes buscar el número de establecimiento dentro del sello de inspección del . Zona de distribución: Estos artículos fueron distribuidos exclusivamente en tiendas de delicatessen de los estados de Illinois e Indiana.

¿Cuáles son los síntomas de la listeria?

La Listeria es una bacteria responsable de una infección llamada listeriosis. Esta condición se manifiesta con síntomas como fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, que en ocasiones son precedidos por diarrea u otros malestares gastrointestinales.

Los mayores riesgos para la salud los corren las mujeres embarazadas, ya que la infección puede causar abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro o una infección potencialmente mortal en el recién nacido. También es de especial cuidado en adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

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