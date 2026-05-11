Amaia Montero se sincera sobre su depresión en el inicio de su gira con “La Oreja de Van Gogh”

La cantante Amaia Montero regresó a “La Oreja de Van Gogh” por todo lo alto a la agrupación después de 20 años. La banda dio inicio a una gira que marca no solo el regreso de la artista a la agrupación que fundó en 1996, sino también su regreso a los escenarios luego de que sufrió una fuerte depresión.

“La Oreja de Van Gogh” se presentó en Bilbao en el inicio de la gira ‘Tantas Cosas que Contar Tour 2026’ ante cerca de 15,000 personas. La vocalista se tomó un momento para expresar lo mucho que significa para ella volver a los escenarios y se sinceró sobre los problemas de salud mental que sufrió durante varios años y de los cuales logró recuperarse.

“Hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Estaba perdida. Completamente perdida, al punto de no reconocerme”, comenzó diciendo Montero ante su público.

Amaia Montero explicó cómo fue el difícil momento que vivió mientras afrontaba la depresión y aseguró que llegó a pensar que ya no haría más música. “Bajé al mismísimo infierno, y no es una forma de hablar. Hubo demasiados días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí. La vida, la música se habían apagado para siempre.

La cantante aseguró que estar en el escenario nuevamente es sumamente importante. “Han pasado muchas vidas dentro de estos años y estar aquí con vosotros es mucho más que un concierto. El grupo, mis chicos, mis compañeros… Esta noche vamos a cantar como si el tiempo nunca hubiera pasado”.

Aunque los presentes celebraron el regreso de Montero y aplaudieron su sinceridad en el escenario, en redes sociales hubo críticas por detalles técnicos del show. Sin embargo, algunos coach vocales y usuarios en redes sociales señalaron deficiencias y desafinaciones en la voz de Amaia Montero, quien se preparó durante un año para poder realizar esta gira. El periodista Álex Álvarez aseguró en El tiempo justo que la cantante se encuentra “absolutamente devastada” al ver las críticas que recibe en redes sociales y agregó que “no se esperaba una reacción tan dura” Incluso se está planteando si es capaz de continuar con toda la gira”.

“La Oreja de Van Gogh” tiene previsto recorrer España con su gira, la cual tiene previsto ofrecer 35 conciertos en lo que resta de 2026.

Amaia Montero sufrió depresión y ansiedad severa, lo que la obligó a mantenerse alejada de los escenarios y la vida pública durante varios años. La artista sorprendió al aparecer en el concierto de Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid en 2024.

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