Balas, pandillas y terror en Brooklyn: desmantelan facciones de los 59 Brim Bloods

Las autoridades de la Ciudad de Nueva York confían en una mejora significativa en la seguridad y tranquilidad de diversos sectores de Brooklyn, tras el desmantelamiento de una presunta organización criminal integrada por jovencitos que manejaban un arsenal de armas de fuego.

Quince presuntos miembros de dos facciones de la violenta pandilla callejera 59 Brim Bloods con base en Coney Island, asociados con una cadena de crímenes violentos, ya están tras las rejas y deberán enfrentar diferentes cargos criminales.

Los detenidos están vinculados con una estela de crímenes que ha aterrorizado a múltiples vecindarios. Entre los casos más desgarradores se encuentra el de un adolescente que quedó paralítico tras ser alcanzado por una bala perdida el pasado mes de febrero, en un tiroteo cruzado cerca de la Avenida Newkirk.

Este lunes, el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, junto con la comisionada de la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), Jessica S. Tisch, anunciaron que los presuntos delincuentes ya fueron acusados formalmente de conspiración para cometer asesinato, posesión de armas, asesinato, intento de asesinato y otros cargos relacionados.

“La acusación de hoy refleja nuestro compromiso de seguir reduciendo los tiroteos y homicidios en Brooklyn, enfocándonos en miembros violentos de pandillas que desestabilizan nuestros vecindarios con balaceras sin sentido”, apuntó González.

La acusación que suma 113 cargos incluye 16 tiroteos que dejaron siete víctimas, incluida una persona que murió a causa de heridas de proyectiles.

La investigación arrancó en enero de 2024 y fue extendida hasta semana atrás.

Acción extendida

Las pesquisas se centraron en varias pandillas que operan en varios complejos de vivienda pública cercanos a Coney Island. Una de las bandas, FOG/Koney Sides, abarca el área desde la calle 15 hasta la calle 37 oeste, entre las avenidas Surf y Neptune.

Las pandillas rivales de FOG/Koney Sides son numerosas y se extienden por una amplia zona del centro de Brooklyn. Entre ellas se encuentran WOOO, Choo, 780, Folk Nation, GWAY, R2R y Drench, con presencia en Brownsville, East Flatbush, Crown Heights, Coney Island, Gravesend y East New York.

Los acusados presuntamente viajaron extensamente para cometer actos violentos contra sus rivales, los incidentes incluidos en esta acusación ocurrieron en nueve comisarías policiales, desde Coney Island hasta el Downtown de Brooklyn.

La investigación reveló que los actos de violencia incluidos en la acusación presuntamente fueron cometidos para mantener el dominio territorial y como represalia por burlas de pandillas rivales relacionadas con el homicidio del miembro de FOG/Koney Side, Javon Johnnie, el 27 de abril de 2025, y la muerte accidental del miembro Tamari Carmona el pasado 29 de abril de 2025.

Los acusados intercambiaban provocaciones regularmente mediante videos de ‘Drill Music’ y mensajes en redes sociales, incluso en un grupo de chat en línea.

“Esta investigación de 13 meses cerró 16 casos distintos de tiroteos y puso fin a la ola de violencia y represalias que estos miembros de pandillas habían desatado en Brooklyn”, dijo la comisionada Tisch.

Facciones hiperlocales

A diferencia de las grandes estructuras jerárquicas de décadas pasadas, las pandillas actuales en la Gran Manzana operan como facciones hiper locales. Se estima que existen cientos de estos grupos pequeños que aunque se identifican con marcas nacionales como Bloods, Crips, y Los Trinitarios, ahora actúan con más autonomía y extrema violencia territorial.

Este caso de Brooklyn confirma que las plataformas de redes sociales son sus nuevos campos de batalla.

Como explican fuentes detectivescas, en este caso el ‘drill’ no es solo un subgénero del rap. En el contexto de las pandillas de Nueva York funciona como un registro sonoro de hostilidades, en donde grupos mencionan a facciones enemigas. De igual forma, las letras no son metafóricas. Se mencionan por nombre y apellido a miembros de bandas rivales fallecidos burlándose de su muerte, esto se considera la “máxima falta de respeto” y según el código criminal, exige una respuesta violenta.



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