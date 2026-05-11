Demócratas piden al Tribunal Supremo que restablezca mapa electoral de Virginia tras anulación estatal

Miembros del Partido Demócrata solicitaron este lunes al Tribunal Supremo de Estados Unidos que restablezca el mapa electoral de Virginia aprobado por los votantes en un referéndum celebrado en abril, luego de que el Tribunal Supremo estatal lo anulara el pasado viernes.

Mediante una solicitud de emergencia, los demócratas buscan revertir una decisión que consideran un revés significativo de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, ya que el nuevo reparto de distritos podría haberles otorgado hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

En el documento presentado ante el Supremo federal, los representantes demócratas argumentan que la anulación del referéndum representa un “desafío judicial” a la voluntad popular de establecer un nuevo mapa de distritos electorales.

Los tribunales se han convertido en un terreno central de la disputa entre republicanos y demócratas por el control del Congreso, incluyendo la Cámara de Representantes y el tercio del Senado que se renueva en cada elección de medio mandato.

Esta contienda se intensificó el verano pasado, cuando el presidente Donald Trump alentó a los estados gobernados por republicanos a redibujar sus mapas electorales para conservar la mayoría en el Congreso, publicó EFE.

Texas fue el primero en actuar, lo que provocó que los demócratas aplicaran maniobras similares en estados como California, en un proceso conocido como gerrymandering, que busca favorecer a un partido político en el reparto de escaños.

En Estados Unidos, los mapas electorales se suelen actualizar cada 10 años, coincidiendo con el censo nacional, por lo que los cambios que se están implementando actualmente se apartan de la práctica habitual.

Además de Texas, los republicanos han logrado modificar distritos en varios estados del sur, incluidos Luisiana, Alabama, Tennessee y Misisipi, amparándose en una decisión del Supremo del 29 de abril que debilitó parte de la Ley del Derecho al Voto de 1965, limitando la influencia del voto de las minorías negras.

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