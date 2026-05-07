Republicanos de Tennessee presentan mapa electoral que elimina único distrito demócrata en la Cámara de Representantes federal

WASHINGTON – Los líderes republicanos de Tennessee presentaron este miércoles una propuesta para modificar el mapa electoral del estado para la Cámara de Representantes federal y eliminar el único distrito de mayoría demócrata en esa demarcación, como parte de una estrategia que el partido del presidente Donald Trump ha impulsado a nivel nacional de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

El nuevo mapa, publicado una semana después de que la Corte Suprema emitiera una resolución que limita la redistribución de distritos electorales con base a motivos raciales, dividiría un distrito de mayoría negra con sede en Memphis, cuyo congresista actual es Steve Cohen, el único demócrata por Tennessee.

La propuesta implica que el área metropolitana de esta ciudad podría dividirse en tres distritos diferentes.

Varios estados del sur controlados por los republicanos se apresuran a redistribuir los distritos electorales de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en la que está en juego la mayoría republicana en el Congreso.

Esto sucede una semana después de que la Corte Suprema anulara el mapa electoral de Louisiana, que tiene dos distritos de mayoría negra, por considerarlo una manipulación electoral por motivos raciales.

En 2025, Texas fue el primer estado que cambió su mapa electoral en favor de los republicanos por medio de una votación en la cámara estatal para dividir los distritos de Houston y Dallas, que votaron en favor de los demócratas.

En Carolina del Norte, la legislatura republicana también rediseñó el mapa en busca de recuperar escaños para las elecciones intermedias de este año, misma situación que se repitió en Misuri.

El presidente Donald Trump ha alentado públicamente a sus aliados en el partido a impulsar el cambio de los mapas electorales y este martes en las primarias republicanas de Indiana cinco de los candidatos predilectos del mandatario se posicionaron por encima de sus opositores.

Por su parte, los demócratas han respondido reformando el mapa electoral de California en 2025 y la semana pasada lograron lo mismo en Virginia, donde el 50% de la población votó a favor de un referéndum que les permitiría asegurar hasta cuatro escaños en la Cámara Baja.

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