(VIDEO) Nuevos mapas electorales en Florida: “La representación y el poder boricua se diluyen”

NUEVA YORK – Lisa Zayas, portavoz de La Mesa Boricua de Florida, afirmó que los nuevos mapas electorales firmados por el gobernador Ron DeSantis fueron aprobados por motivos partidistas y no comunitarios y afectarán la atención a los intereses y prioridades de votantes puertorriqueños en el estado.

En entrevista con El Diario, Zayas insistió en que la redistribución electoral aprobada en la legislatura estatal impulsada por DeSantis diluirá o fragmentará el voto de la comunidad, que suma, aproximadamente, 1.2 millones de miembros.

La activista explicó que el nuevo rediseño impactaría zonas que actualmente cobijan a integrantes de la comunidad boricua, los que, tradicionalmente, han votado demócrata, a pesar de la creciente tendencia de esta población a registrarse como independientes o no afiliados a ningún partido.

Candidatos republicanos podrían prevalecer bajo los nuevos mapas, ya que, según Zayas, hay más votantes de esa ideología registrados en las áreas que cubrirían los nuevos distritos.

Con la redistribución que aprobaron los republicanos en la Legislatura en una sesión especial la semana pasada, Florida se sumó a la lista de estados que buscan alterar la composición de sus distritos para beneficiar a un partido o a otro en las elecciones de medio término en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y un tercio del Senado.

La cadena empezó en Texas el año pasado, cuando legisladores republicanos le dieron paso a una redistribución electoral a insistencias del presidente Donald Trump.

Según los datos en BALLOTPEDIA, hasta lo que va de mes, California, Florida, Missouri, Carolina del Norte, Ohio y Utah disponían de nuevos mapas.

En el caso de Georgia y Louisiana se discuten nuevos mapas que al momento están sujetos a cambios debido a litigios en curso.

En Virginia también avanza la redistribución de distritos.

Este miércoles, los líderes republicanos de Tennessee presentaron una propuesta para modificar el mapa electoral del estado que eliminaría el único distrito de mayoría demócrata.

¿Qué es la redistribución electoral?

La redistribución electoral se supone que se haga cada 10 años para garantizar que sea representativa de la población.

Los distritos electorales deben alterarse con los datos actualizados del censo para asegurar que cada representante sirva a un número similar de ciudadanos. Con base en esa información, los gobiernos locales deben actualizar los mapas para que reflejen los cambios demográficos y se garantice una representación proporcional.

Lo anterior está estipulado en la Constitución de EE. UU.

El llamado “gerrymandering” es la manipulación de distritos electorales para otorgarle a un grupo ventaja sobre otro. La estrategia no es sinónimo de redistribución de distritos, pero puede ocurrir como parte del proceso.

“Esto se hace cada 10 años (la redistribución), pero estos estados decidieron hacer este rediseño… que es redistribuir los límites de cada distrito electoral para que tengan más posibilidades, de acuerdo con la composición del Partido en cada uno de esos distritos. Por ejemplo, si el interés del Partido Republicano es ganar unos distritos que son de mayoría demócrata, lo que hacen es que rediseñan el distrito para eliminar esas ventajas, esas minorías y diluir esas cantidades de votantes del otro partido para ellos poder ganar”, expuso la entrevistada.

La población puertorriqueña en Florida es la más numerosa en EE.UU., particularmente en el área central.

Los distritos antes de la nueva redistribución reflejaban esos datos, resaltó Zayas.

“Por eso se hace con el censo. El censo es el que provee los datos para determinar cómo se compone cada comunidad. Por ejemplo, entre 2010 a 2020, el área de Orlando que siempre ha sido bastante boricua, porque hay mucha gente que se muda de Puerto Rico a Orlando y al área de Florida Central… Eso aumentó todavía más por el huracán María; sucedieron los terremotos en Puerto Rico. Todo eso llevó a que más boricuas se movieran al área de Florida Central. Eso se reflejó en el censo del 2020. Lo que se busca es que estas personas, comunidades, tengan una representación adecuada de sus intereses, preocupaciones y prioridades…y con esta redistribución eso cambia”, abundó.

La boricua insistió en que el cambio en Florida responde al temor de los republicanos de no prevalecer en las elecciones de medio término que se realizarán el 3 de noviembre.

“Más allá del asunto político es importante entender que, al romper el distrito en cuatro, la representación y el poder boricua se diluye. O sea, que esas prioridades que nosotros tenemos como comunidad se van a diluir. El candidato que venga a representar tiene que atender otros intereses que a lo mejor no son alineados con lo que la comunidad puertorriqueña tiene”, alertó.

La representante indicó que el voto puertorriqueño en Florida viene a ser un contrapeso al cubano que tradicionalmente se ha inclinado al Partido Republicano.

“Al día de hoy, los puertorriqueños, de las comunidades latinas de votantes, somos el segundo bloque más importante del estado. Primero son los cubanos que tienen como un 28% y los puertorriqueños tenemos un 27%…Esa es la preocupación también, porque el voto cubano se inclinaba (al Partido Republicano) -no te puedo decir ahora porque con todo lo que está pasando (con Trump), ellos están muy preocupados-, pero se inclinaba bastante a la derecha. El voto puertorriqueño viene a ser un contrapeso. Aunque también te tengo que decir que hubo mucho movimiento a la derecha en la elección del 2024”, reflexionó.

El hecho de que boricuas, aunque registrados, no se movilizan para votar es también un elemento a considerar.

“Nosotros en La Mesa Boricua estamos trabajando bien de cerca con el proceso de educación cívica y cómo salir a votar porque la realidad es que el proceso de votación en Puerto Rico es tan distinto. Aunque en Puerto Rico ha bajado bastante la participación electoral, es un deporte nacional salir a votar. Sin embargo, en EE.UU. todo eso cambia. Nosotros pensamos que hay un problema con entender la papeleta, las posiciones y todas esas cosas. Lo que estamos viendo es que tenemos que seguir educando, pero esta discusión ciertamente se inserta en la ecuación y la hace un poquito más difícil”, reconoció.

Según un análisis de The Center for Politics, el nuevo rediseño busca que los republicanos ganen cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes, lo que aumentaría su ventaja en ese cuerpo legislativo de 20-8 a 24-4.

“Sin embargo, probablemente calificaríamos al menos uno de los nuevos escaños que los republicanos podrían ganar como incierto, y otros dos como ligeramente favorables a los republicanos, lo que significa que el escenario de +4 para el Partido Republicano en Florida está lejos de ser seguro”, lee el análisis de la entidad.

El caso de Darren Soto

Uno de los escaños que resultaría afectado es el del distrito 9 que actualmente ocupa el representante de origen boricua Darren Soto.

“En el área de Orlando, la propuesta transforma el distrito FL-9, actualmente representado por el congresista Darren Soto. Este distrito pasa de ser un escaño de mayoría latina a uno de pluralidad blanca…”, añade el reporte.

El informe anticipa que el distrito será “probablemente republicano” en caso de que Soto se postulara nuevamente y que sería muy posible que el demócrata no lo hiciera si el mapa de distritos se mantiene.

El Diario contactó a la oficina de prensa del congresista para indagar sobre el asunto, pero nos refirieron a información previa compartida en la cuenta del legislador en la red social X.

Zayas planteó que la discusión va más allá de las posibilidades electorales de Soto, quien representa el condado de Osceola y partes de Orange y Polk, con amplia población puertorriqueña.

“Si los votantes quisieran cambiar a Darren Soto porque no están contentos, no se trata de eso; ahora no son los votantes escogiendo a sus representantes, sino los representantes escogiendo a sus votantes. Eso es un problema que nosotros tenemos porque, volvemos, eso va a afectar la atención a las prioridades de la comunidad y es una comunidad que es mayormente boricua”, aseguró Zayas.

A preguntas sobre si se justifica que los demócratas en otros estados utilicen la misma estrategia para balancear sus intereses electorales, respondió: “Es la única respuesta que tienen a la mano”.

“De la manera en que se hizo en Virginia y California fue que se llevó a votación. En este caso, es una imposición de la legislatura republicana en Florida”, contrastó.

“Usted lo que plantea es que depende de la manera en que se haga”, replicó este medio.

“Que sencillamente es una respuesta (a lo que han hecho los republicanos), pero en el caso de los estados demócratas se le consultó a los electores. Sin embargo, acá fue una imposición directa”, sostuvo.

La representante de La Mesa Boricua argumentó que el impacto de estos cambios también transciende la comunidad puertorriqueña.

“Esto no es un asunto solo de puertorriqueños. Todos los distritos que tú diluyes que son mayoritariamente de algún tipo de comunidad, negra, judía, cubana, si tú diluyes ese voto y lo redistribuyes…evidentemente, la representación va a tomar en cuenta las prioridades de la mayoría del distrito y esa mayoría (en este caso) ya no va a ser puertorriqueña, a pesar de que tu vecino inmediato es puertorriqueño… Pero la realidad es que, a lo mejor tu vecino, está en otro distrito. Van a haber unas prioridades distintas porque va a depender de cuál va a ser la mayoría en ese distrito”, aseveró.

“Enmiendas de Distritos Justos”

Zayas aseguró que la acción de la Administración DeSantis es “ilegal” ante la vigencia de las “Enmiendas de Distritos Justos” que estipulan que ningún distrito se rediseñará con el fin de favorecer o perjudicar a un partido o funcionario.

La enmienda a la Constitución fue aprobada en el 2010 por, aproximadamente, el 63% de los floridanos.

“En el 2010 se aprobó por una situación que ocurrió en esa década que se trató de redistribuir los distritos de forma partidista…Se llevó a la corte y se aprobó la Enmienda de Distritos Justos. Por eso es ilegal; hacerlo en medio término, sin los datos del censo y además, romper esa comunidad y distrito para atender intereses partidistas”, expuso.

La acción de la legislatura de Florida se dio poco después de que la Corte Suprema de EE.UU. dejó sin efecto una provisión de la Ley de Derechos Electorales (VRA) o la Sección 2 y determinó que los distritos congresionales no deben redibujarse con base en demografía racial.

El fallo judicial respondió al caso “Louisiana vs. Callais”.

“Minutos después de que salió esa decisión, la legislatura de Florida, que ya tenía su sesión especial coordinada, le dieron para adelante a este proceso de redistribución de distritos a pesar de que muchos grupos fueron y levantaron la voz y pidieron que no se hiciera. Definitivamente, la decisión (del Supremo) tuvo un impacto”, resaltó la líder comunitaria.

Zayas recalcó, sin embargo, que, aunque candidatos republicanos tienen más probabilidades de prevalecer bajo los nuevos mapas, lo anterior no es garantía de que ganen los escaños.

En ese sentido, mencionó el poder de los electores independientes en Florida.

“Es interesante porque, aunque estas mayorías en estas comunidades han votado tradicionalmente demócrata, la realidad es que Florida Central ha sido un voto importante que se mueve. Hay mucho puertorriqueño registrándose independiente, porque quieren ver las propuestas de cada uno de los candidatos. O sea, esto no es una garantía de que ellos van a ganar los escaños, sino que van a tener mayor posibilidad”, indicó.

Zayas descartó el argumento de DeSantis de que la redistribución busca responder a la situación de distritos racialmente inclinados a los demócratas.

“Esas son literalmente excusas que está utilizando él para llevar a cabo este proceso y es evidente que lo que se está buscando es quitarles la representación a los puertorriqueños, a los negros, a cualquier persona que ellos entiendan que es una amenaza para que (los republicanos) ganen las elecciones de medio término”, señaló.

La miembro de la diáspora boricua cuestionó que, ante la crisis de asequibilidad que afecta al estado, los republicanos estén más preocupados por rediseñar los distritos.

“La gente está muy preocupada por la asequibilidad. En Florida, particularmente, otra de las preocupaciones que nosotros tenemos es que se están dedicando a hacer un proceso de rediseño de distritos cuando tenemos un problema de asequibilidad severo. La gente está luchando por pagar sus cuentas…Vamos a ir más lejos: no se ha aprobado un presupuesto estatal cuando esa es la responsabilidad constitucional que tiene la Legislatura para la sesión legislativa regular…Es posible que haya un cierre del gobierno de Florida el 1 de julio”, anticipó.

Demandas en curso contra nuevos mapas electorales en Florida

Inmediatamente después que DeSantis firmara la legislación, el grupo de derechos civiles enfocado en la comunidad negra, Equal Ground Education Fund, junto con 19 votantes de Florida, solicitó a un juez estatal que frene el nuevo mapa y reinstale el que había sido aprobado por la Legislatura en 2022.

“Este mapa no solo es defectuoso; es un intento deliberado e inconstitucional de manipular nuestro sistema electoral para obtener beneficios partidistas”, declaró Genesis Robinson, directora ejecutiva de Equal Ground, en un comunicado. “El mapa recién promulgado —impuesto mediante un proceso ilegal de redistribución de distritos a mitad de década— constituye una violación directa de las Enmiendas de Distritos Justos, aprobadas por una abrumadora mayoría de los floridanos precisamente para impedir este tipo de extralimitación”, añadió.

La portavoz de La Mesa Boricua no descartó que el pleito escale hasta el Tribunal Supremo de Florida.

“Tan pronto el gobernador firmó, se radicaron unos recursos legales y se va a llevar hasta el Tribunal Supremo de Florida. Pero, también se sabe que la mayor parte de los jueces del Tribunal Supremo fueron nombrados por Ron DeSantis, quien firmó la ley que hay una posibilidad muy ínfima de que estos mapas cambien a pesar de que van en contra de la Constitución”, estimó.

Datos de una encuesta de UnidosUS divulgada en noviembre de 2024 arrojaron que, aunque la mayoría de los votantes hispanos en EE.UU. favoreció a Kamala Harris versus a Trump en las elecciones, los republicanos aumentaron su apoyo en la mayoría de los grupos demográficos, incluidos los de esa población.

Un 62% de los latinos votó por Harris en comparación con el 37% que lo hizo por Trump.

Entre los subgrupos latinos, el mayor nivel de apoyo a Harris provino de los puertorriqueños (65 %), seguido por los mexicano-estadounidenses (63 %). El mayor apoyo a Trump fue por parte de los cubano-estadounidenses (54 %).

En Florida, Trump recibió el 56% del voto hispano según la encuesta a pie de urna “American Electorate Poll of Hispanic Voters”.

De los 10 estados encuestados, Trump solo venció a Harris entre los latinos en el “Estado del Sol”.

Trump además se convirtió en el primer candidato presidencial republicano en ganar el condado de Miami-Dade en 36 años como resultado del apoyo de latinos, la mayoría de origen cubano.

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