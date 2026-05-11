“Es una gran idea”: Trump apoya congelar impuesto federal a la gasolina

El presidente de Donald Trump afirmó este lunes que respalda suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina en Estados Unidos, en medio del fuerte aumento de los precios del combustible provocado por la guerra con Irán.

Durante una conversación con periodistas, Trump aseguró que apoyaría eliminar momentáneamente ese gravamen “hasta que sea apropiado”, aunque reconoció que la medida necesitaría la aprobación del Congreso.

“Voy a reducirlo hasta que… déjenme decirles, tan pronto como esto termine con Irán, tan pronto como termine, verán cómo la gasolina y el petróleo caen en picado”, declaró el mandatario.

Más temprano, en una entrevista telefónica con CBS News, Trump calificó la propuesta como “una gran idea” y explicó que su intención sería restaurar el impuesto gradualmente una vez bajen los precios.

“Vamos a eliminar el impuesto a la gasolina durante un tiempo, y cuando el precio de la gasolina baje, lo iremos reintroduciendo gradualmente”, dijo.

Presión por el alza del combustible

La posibilidad de suspender el impuesto federal surge mientras el precio promedio de la gasolina en el país continúa aumentando.

Según la asociación automovilística AAA, el promedio nacional alcanzó los $4,52 dólares por galón este domingo, un incremento superior al 50 % desde el inicio del conflicto con Irán.

El impuesto federal actual equivale a $18,3 centavos por galón para la gasolina y $24,3 centavos para el diésel. Ambos combustibles incluyen además un cargo adicional destinado a un fondo federal para tanques subterráneos con fugas.

Trump minimizó el impacto fiscal de la medida, aunque insistió en que representaría un alivio para los consumidores.

“Es un porcentaje pequeño, pero sigue siendo dinero”, señaló.

Apoyo dentro del Partido Republicano

Las declaraciones del presidente se produjeron un día después de que el secretario de Energía, Chris Wright, afirmara en NBC que la administración estaba dispuesta a considerar cualquier alternativa para reducir el costo del combustible.

“Todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración”, sostuvo Wright.

Tras las declaraciones de Trump, el senador republicano Josh Hawley anunció que presentará un proyecto de ley para suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina.

La representante Anna Paulina Luna también adelantó que impulsará una iniciativa similar en la Cámara de Representantes.

En marzo, legisladores demócratas ya habían presentado una propuesta para congelar el impuesto hasta octubre, aunque el proyecto no avanzó en el Congreso.

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