Ahmad Hardy, estrella de Missouri Tigers, herido de bala en Mississippi

El corredor estrella de los Missouri Tigers, Ahmad Hardy, resultó herido de bala durante un concierto en Mississippi la madrugada del domingo. La universidad confirmó la noticia este lunes y detalló que el jugador se encontró en condición estable tras someterse a una intervención quirúrgica exitosa.

La policía de Laurel informó que el incidente ocurrió en el Kamakazy Biker Club, donde una gran multitud se reunió para presenciar un evento musical. Hardy recibió un disparo en la parte superior de la pierna y fue trasladado de inmediato al Hospital General Forrest en Hattiesburg.

El sargento Macon Davis explicó a ESPN que los disparos se escucharon hacia el final del evento y que, además de Hardy, al menos otra persona resultó herida en el tiroteo. Las autoridades locales confirmaron que pusieron bajo custodia a tres personas de interés relacionadas con el suceso mientras continuaron las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque.

La ausencia de Hardy representó un golpe significativo para el esquema ofensivo de los Tigers, ya que el corredor destacó la temporada pasada como una de las figuras más dominantes del fútbol americano universitario al registrar 1,649 yardas por tierra, anotar 16 touchdowns y promediar más de seis yardas por acarreo.

Ahmad Hardy recibió los honores del primer equipo All-SEC y fue finalista del premio Doak Walker tras su destacada actuación individual. El jugador, originario de Oma, llegó a Missouri tras una etapa productiva en UL Monroe y se consolidó rápidamente como un líder en el vestuario.

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