Hansi Flick tendría acuerdo verbal de renovación hasta 2028 con el Barcelona

La noticia del alirón en el Clásico vino acompañada de un movimiento estratégico en los despachos: Hansi Flick se encamina a liderar el proyecto del FC Barcelona a largo plazo. Tras la conquista matemática de LaLiga este domingo, se dio a conocer un acuerdo verbal para que el técnico alemán renueve su contrato hasta 2028, con opción a una temporada adicional.

Este compromiso, adelantado por Mundo Deportivo y confirmado por diversas fuentes, consolida la era Flick justo en el momento de mayor éxito deportivo del equipo. La clave de la negociación ha sido la presencia en la ciudad condal de su representante, Pini Zahavi, quien aprovechó las conversaciones sobre el futuro de Robert Lewandowski para apuntalar la continuidad del entrenador que ha devuelto la estabilidad y los títulos a la entidad culé.

Para Flick, esta renovación cumple un deseo personal que ya había manifestado públicamente a finales de abril. “Ese es mi plan, desde luego; será la última etapa en mi carrera”, afirmó entonces, subrayando su ilusión por dirigir al equipo en un Spotify Camp Nou totalmente finalizado.

Con el nuevo acuerdo, el alemán se asegura estar presente en la inauguración completa del estadio, proyectando su liderazgo más allá del horizonte inicial de 2027.

La estructura del contrato refleja la confianza mutua entre la directiva y el cuerpo técnico: un vínculo firme hasta 2028 con una cláusula de extensión supeditada a los resultados obtenidos. Tras el bicampeonato logrado ante el Real Madrid, la firma de este documento parece ser solo un trámite para oficializar la etapa más estable del banquillo azulgrana en la última década.

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