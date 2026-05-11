Hochul tilda de necesaria la derogación de la ley climática para ajustarse a la realidad

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, está cerca de lograr una relevante derogación de la histórica ley climática de 2019, lo que ha hecho enfurecer a los ecologistas, a quienes consideraban una gran aliada en la lucha contra el cambio climático.

La política demócrata pasó meses haciendo un llamado a los legisladores estatales a reducir los mandatos climáticos de Nueva York, líderes en el ámbito nacional, que exigían recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030 y un 85% para 2050.

Al anunciar la semana pasada un “acuerdo general” sobre un presupuesto estatal de $268 millones de dólares, la gobernadora indicó que consiguió gran parte de lo que quería.

“Nueva York ha sido pionera, y seguirá siéndolo, en energía limpia y clima”, declaró Hochul el jueves. “Pero la realidad ha sido dura. No podemos cumplir con los plazos actuales sin que aumenten los costos de la energía. Los hechos lo demuestran, y no puedo permitir que eso suceda”.

En primer lugar, el mandato de 2030 será eliminado y sustituido por un nuevo objetivo de reducción de emisiones del 60% para 2040, de acuerdo con la oficina de la gobernadora. La reducción obligatoria del 85% para 2050 se mantendrá.

La segunda medida de adaptación podría tener consecuencias importantes. Hochul asevera que el estado adoptará un nuevo método para calcular el impacto de sus emisiones, determinando su efecto a lo largo de 100 años en vez de los 20 actuales. Dicha medida acercará repentinamente a Nueva York mucho más al cumplimiento del objetivo de emisiones sin necesidad de hacer cambios importantes.

Los ecologistas creen que esta decisión es una traición y se produce a menos de siete meses de que la revista Time nombrara a Hochul una de las líderes climáticas más influyentes de todo el mundo el año pasado.

“Realmente consideramos que la gobernadora se ha esforzado, de una manera muy antidemocrática, por obligar a la Legislatura a cambiar la ley de Nueva York basada en la ciencia“, expresó Stefan Edel, director ejecutivo de NY Renews, una coalición de organizaciones que impulsó con éxito la ley de 2019.

La relación de Hochul con los activistas del cambio climático se ha dañado poco a poco en los últimos años.

En los primeros días del mandato de Hochul, los defensores se mostraron complacidos con el respaldo de su administración a la ley de 2019. Esto incluyó la tan esperada divulgación de un “plan de alcance” que establecía una hoja de ruta para llegar a los objetivos climáticos, informó Gothamist.

No obstante, la administración de la actual gobernadora retrasó varias veces la implementación de la ley, la cual había creado un programa de “límite y compra de emisiones” a través del cual los contaminadores se verían obligados a comprar créditos al Estado si superaban un límite de emisiones. Los mencionados retrasos motivaron una demanda por parte de grupos ambientalistas. Un juez falló en contra del Estado, que apeló la decisión.

En 2025, la administración de Hochul dio luz verde a un permiso clave para el uso del agua en un gasoducto frente a la costa de la ciudad de Nueva York, que el estado había bloqueado anteriormente.

De acuerdo con Edel, la insistencia de la gobernadora en derogar la ley de 2019 fue la gota que derramó el vaso.

“Creo que lo ocurrido en los últimos cuatro meses va a tener un impacto permanente en la percepción que la gente tiene de ella”, afirmó. “Si en este momento es una líder en materia climática, va en la dirección equivocada”.

Los defensores climáticos mantienen la esperanza de poder frustrar el plan de Hochul.

La Legislatura tendría que aprobar el plan como parte del presupuesto estatal. Y si bien los líderes legislativos aceptaron en líneas generales los cambios, el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, criticó fuertemente a la gobernadora por anunciar un acuerdo presupuestario cuando muchos aspectos del plan de gastos todavía están en negociación.

“Incluso en las políticas que ella presentó hoy, algunas de estas cosas aún están incompletas”, manifestó Heastie, demócrata de El Bronx. “Ni siquiera tenemos la redacción final de [la ley climática]”.

En tanto, Hochul asevera que los ecologistas necesitan vivir en la realidad.

A inicios de 2026, la administración de la gobernadora publicó un memorando que evaluaba el costo potencial de implementar el programa de límites máximos de emisiones e inversión para cumplir con el mandato climático de 2030, el cual Nueva York no estaba en camino de lograr.

De acuerdo con el memorando, hecho por la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York, el valor de la gasolina aumentaría aproximadamente $2.23 dólares por galón y algunos hogares de la ciudad de Nueva York pagarían $2,500 dólares adicionales al año en costos de servicios públicos.

Hochul, que se presentará a la reelección en noviembre con una plataforma para hacer de Nueva York una ciudad más asequible, aseguró que este tipo de aumentos no es viable. Las organizaciones ecologistas mantienen que las estimaciones de costes son desorbitadas y se basan en una versión poco realista del programa de límites máximos de emisiones y de inversión.

La gobernadora rechazó la sugerencia de que ya no es una líder en la lucha contra el cambio climático.

“Así es como se ve el liderazgo: cuando eres la única persona en el estado que ve la realidad del mundo tal como es, y no a través de un prisma idealizado”, apuntó el jueves. “Por eso estoy demostrando el liderazgo firme que este momento exige”.

La administración deberá finalizar la normativa para 2028 con el objetivo de que el Estado cumpla con los nuevos mandatos de reducción de emisiones. Su oficina dice que la ley incluirá diferentes programas potenciales entre los que la administración podrá elegir para llegar a esas metas, incluyendo un método de limitación de emisiones e inversión.

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