Kevin González, el joven estadounidense con cáncer terminal que murió tras reunirse con sus padres deportados

Kevin González, el joven estadounidense de 18 años diagnosticado con cáncer de colon metastásico en estadio 4, falleció el domingo tras lograr reunirse con sus padres en Durango, México, luego de que un juez federal en Arizona autorizara su deportación urgente desde Estados Unidos.

Los padres de Kevin, Isidoro González Avilés, de 48 años, y Norma Anabel Ramírez Amaya, de 43, se reunieron con su hijo alrededor de las 3:30 pm en la casa de la abuela materna, hasta donde Kevin había viajado desde Chicago, su ciudad natal.

Tras ser diagnosticado en enero, el joven quedó bajo el cuidado de su hermano, Jovany Ramírez, mientras sus padres permanecían en México tras haber sido deportados años atrás, informó Telemundo Chicago.

Según la familia, después de que los médicos informaran que Kevin había dejado de responder al tratamiento, sus padres presentaron solicitudes humanitarias para poder entrar a Estados Unidos y acompañar a su hijo.

Ante la negativa de las autoridades, cruzaron la frontera de manera desesperada, pero fueron detenidos por inmigración el 14 de abril cerca de Douglas, Arizona.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional explicó que los padres no solicitaron libertad condicional humanitaria, sino visados de visitante B1/B2, los cuales fueron denegados debido a su historial de presencia irregular en el país, detalló el medio.

Tras la detención de sus padres, Kevin viajó a México, donde su salud se deterioró rápidamente. Sus médicos en Chicago redactaron cartas solicitando la liberación por motivos humanitarios de González Avilés y Ramírez Amaya, subrayando la importancia de que Kevin recibiera cuidados paliativos junto a su familia hasta el final de su vida.

Durante la audiencia judicial del jueves en Tucson, Arizona, el padre de Kevin imploró al juez que lo enviara a México para estar con su hijo. El juez autorizó su deportación acelerada, permitiendo finalmente el reencuentro familiar coordinado con el Consulado General de México y las autoridades mexicanas en Durango.

Desde su llegada a México, Kevin permaneció bajo cuidados familiares, aunque su estado se agravó rápidamente. Su hermano Jovany y su abuela relataron a Telemundo Chicago el sufrimiento del joven durante sus últimos días: dificultades para comer, beber agua y hablar, y la angustia de no volver a ver a sus padres.

“Los días de mi hermano están contados. Por eso, lo que él quería era que mis padres estuvieran allí”, declaró Jovany antes del fallecimiento del joven. Su abuela había expresado: “Me parte el corazón ver lo mucho que está sufriendo”.

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