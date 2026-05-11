La pasión del fútbol llega a las escuelas: calles futboleras viven fiebre mundialista

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y esta vez llegará a las escuelas de la Gran Manzana, donde calles aledañas se han convertido literalmente en vías futboleras. En esos espacios los niños juegan, conocen más sobre el balompié y realizan actividades artísticas relacionadas con el fútbol.

Así lo anunció este lunes el alcalde, Zohran Mamdani, quien como parte del compromiso que dio para que todos los neoyorquinos, sin importar sus ingresos, disfruten de la Copa del Mundo, está promoviendo el cierre de calles aledañas en 50 escuelas de la Gran Manzana, que se han transformado en calles de fútbol.

Aunque la Copa del Mundo, que tiene a Nueva York-New Jersey como una de las sedes, arranca oficialmente el 11 de junio y termina el 19 de julio, con el partido final en el estadio MetLife, la iniciativa de calles de balompié se desarrollará entre el 1 de mayo y el último día de clases en las escuelas, el 26 de junio.

“La Copa Mundial llega a la ciudad de Nueva York, y queremos que cada niño de esta ciudad experimente la alegría del juego”, dijo el alcalde Mamdani. “Calles futboleras lleva esa energía directamente a nuestros vecindarios: cerrando las calles al tráfico de automóviles, abriéndolas al juego y asegurándose de que esta celebración no quede reservada únicamente para quienes pueden permitirse comprar una entrada”.

El burgomaestre agregó que el programa “Calles abiertas”, que lleva años funcionando en la ciudad, que permite el uso de calles aledañas, es una de las mejores herramientas para recuperar el espacio público en beneficio de la ciudadanía.

“Estas actividades representan un paso más para acercar la Copa Mundial a los jóvenes de nuestra ciudad”, agregó Mamdani, quien explicó que en medio de las actividades que se promueven en los espacios exteriores de fútbol, los niños no solo disfrutan partidos en canchas de balompié sino que además se adelantan ​​fiestas vecinales y celebraciones comunitarias, como antesala a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Calles futboleras se hizo realidad gracias al trabajo de la administración municipal junto la organización sin fines de lucro Street Lab y Chobani.

Calles futboleras cerca de las escuelas de NYC. Cortesía Street Lab. Crédito: Cortesía Street Lab | Cortesía

Además de jugar partidos improvisados, los estudiantes de las escuelas seleccionadas realizan ejercicios de entrenamiento, pintan banderas de equipos y se dejan contagiar con la llegada del evento deportivo más grande del mundo a la Gran Manzana.

Se espera que más escuelas se sumen a la iniciativa y para hacerlo “pueden ponerse en contacto con la organización Street Lab para obtener más información e involucrarse en la iniciativa”, según explicó la Ciudad.

Mike Flynn, comisionado del Departamento de Transporte, una de las agencias encargadas de manejar las calles sin presencia de automóviles, destacó la importancia de la iniciativa futbolera

“Para muchas escuelas, la calle situada justo al lado de sus puertas son el único espacio al aire libre del que disponen. Y Calles futboleras demuestra lo que es posible lograr cuando devolvemos ese espacio a los niños: para jugar, para aprender y para fomentar la comunidad”, dijo el funcionario. “Estamos encantados de colaborar en esta celebración y queremos que todas las escuelas de la ciudad sepan que tienen las puertas abiertas para unirse al programa Open Streets durante todo el año”.

Leslie Davol, directora ejecutiva de la organización Street Lab, manifestó que más que espacios para jugar, las calles futboleras se han convertido en espacios para que las comunidades se congreguen y puedan contribuir al aprendizaje de los niños en espacios fuera de las aulas.

“El programa Open Streets for Schools (Calles Abiertas para las Escuelas) recoge una promesa especial para el futuro de la ciudad. Estamos viendo a estudiantes, familias, docentes y vecinos trabajando codo con codo para transformar las calles en espacios de encuentro, sacando el aprendizaje de detrás de los muros e inspirando a toda la comunidad”, dijo la líder neoyorquina.

“Se trata de un movimiento de base, que surge desde abajo hacia arriba y desde los distritos hacia el centro. Nos entusiasma colaborar con esta administración para ayudar a hacer realidad esta nueva visión de las calles de la ciudad de Nueva York”, agregó.

Sonia Zárate, cuyo hijo estudia en un escuela pública de Queens que ya está promoviendo el programa de calles futboleras, se mostró emocionada de que el Departamento de Educación promueva programas al aire libre que conecten a los niños con los eventos que están pasando en la ciudad.

“Este tipo de programas no son solo para los niños a los que les gusta el fútbol. Son para todos. Yo tengo un hijo que es fanático del fútbol y está feliz de estar jugando partidos en las calles de sus escuela pero tengo otro hijo al que no le gustaba el fútbol pero ahora está emocionado haciendo dibujos y cosas de arte relacionadas con ese deporte”, dijo la madre de familia colombiana. “Creo que de eso se trata la educación, de poder conectar a nuestros niños con todo lo que pasa en su entorno y qué mejor manera que hacerlo a través del deporte”.

Hamdi Ulukaya, fundador y director ejecutivo de Chobani, recordó la importancia que el fútbol tiene en las comunidades, ya que más que ser solo un juego contribuye a integrar más a las comunidades y fomentar el ejercicio.

“Cuando era niño, me apasionaba el fútbol. Era mucho más que un simple juego. Aprendí que tiene el poder de unirnos a todos, de generar un sentido de pertenencia y de enseñar habilidades que trascienden con creces el terreno de juego”, aseguró el vocero empresarial.

Calles futboleras cerca de las escuelas de NYC. Cortesía Street Lab. Crédito: Cortesía Street Lab | Cortesía

“Desde el apoyo a la Selección Nacional de EE.UU. hasta el respaldo a clubes juveniles en todo el país, hemos comprobado que, cuando se alimentan los sueños de las personas, estos crecen. Unir fuerzas con el alcalde Mamdani para llevar ese espíritu a los barrios de toda la ciudad de Nueva York resulta verdaderamente mágico”, dijo. “Ver las calles repletas de niños jugando, familias animando y comunidades conectando a través de este hermoso deporte: eso es lo que hace que el fútbol sea tan especial. Especialmente ahora, en vísperas de la Copa Mundial, no existe mejor manera de celebrar”.

Maya Handa, Comisionada de la Copa Mundial, destacó que el programa Calles futboleras en inmediaciones de las escuelas públicas de los cinco condados contribuyen también a motivar a los más pequeños a que amen los deportes y se sientan conectados con los eventos que están pasando en la ciudad.

“La Copa Mundial es mucho más que los partidos que se disputan en el estadio. Se trata de despertar la alegría del juego en los jóvenes y de unir a las comunidades en torno a esta celebración histórica”, dijo la funcionaria. Maya Handa, Comisionada de la Copa Mundial. “Todos los condados participarán, y cada barrio debería beneficiarse de la llegada de la Copa Mundial a nuestra ciudad”.

El programa de Calles futboleras se suma a anuncio de [areas de fans que se abrirán en toda la ciudad, donde los seguidores del balompié que no puedan asistir a los estadios donde se disputarán los partidos podrán ver los juegos en pantallas gigantes, completamete gratis, y disfrutar de la fiesta mundialista.

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