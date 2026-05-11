Sydney Sweeney recibe críticas por su papel en “Euphoria”: “Es indignante”

Sydney Sweeney ha enfrentado críticas por su papel en la exitosa serie de HBO “Euphoria”, donde interpreta a Cassie Howard, quien en esta temporada incursiona en la creación de contenido para adultos en plataformas en línea. El abordaje que su personaje le da a este tema ha sido cuestionado por las trabajadoras sexuales.

La forma en la que Cassie se involucra en el mundo del Onlyfans en la historia ha causado indignación en la comunidad de creadoras de contenido de esta plataforma. Incluso, algunas señalaron que muchas de las escenas mostradas en la serie no están permitidas en la plataforma.

“Hay tantas cosas que le hacen hacer que ni siquiera están permitidas en OnlyFans, y eso por sí solo es indignante: por ejemplo, las escenas de juegos de rol con temática infantil en las que aparece vestida de bebé con pañal”, dijo Sydney Leathers, una creadora de contenido de la plataforma, a Variety.

Maitland Ward, otra creadora de contenido de la plataforma, calificó de preocupante que la hayan vestido de bebé para una escena sexual. “En el clima actual, el hecho de que la hayan vestido de bebé para crear contenido pornográfico para OnlyFans es sumamente preocupante y, una vez más, sirve para perpetuar los estereotipos de que las trabajadoras sexuales carecen de principios morales y que harán cualquier cosa por dinero”, declaró Ward a Variety.

En la historia de HBO, Cassie Howard abre una cuenta de Onlyfans antes de su boda con Nate Jacobs, personaje interpretado por Jacob Elordi. Luego de que se da cuenta de que su prometido está en quiebra, termina la relación y se dedica por completo a la creación de contenido.

Sam Levinson, director de la exitosa serie de HBO “Euphoria”, elogió la dedicación de Sydney Sweeney e incluso la calificó de brillante. “Lo interesante es que, si la presionas un poco, se vuelve brillante. Solo hay que hacer unas cuantas tomas más, y ella puede alcanzar niveles emocionales muy honestos, pero también profundamente divertidos. Es capaz de dar solidez a la escena con toda esa locura y caos que la rodea”, dijo el creador de la serie en ‘Directors in Focus’ de The Hollywood Reporter.

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