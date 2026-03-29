Kim Novak no está a favor de que Sydney Sweeney la interprete para “Scandalous!”

Todo está en marcha para producir la película que narre la historia de amor entre la actriz Kim Novak y el músico Sammy Davis Jr., pero parece ser que se está haciendo sin tener la aprobación total de la actriz, quien actualmente tiene 93 años.

En una reciente entrevista, Novak habló sobre el proyecto que está liderando Colman Domingo y se mostró abiertamente en contra de que Sydney Sweeney haya sido la elegida para interpretarla. Hay que recordar que se informó por primera vez de esta película en 2024, su nombre será “Scandalous!” y su estreno está previsto para el 2027.

La veterana actriz dijo a la versión británica de “The Times” que la elección del elenco no había sido acertada porque Sweeney “sobresale demasiado de la cintura para arriba”. Además, alega que le preocupa que su historia con el músico se convierta en una relación meramente sexual, sin las capas de romance que tuvo.

“No hay manera de que no fuera una relación sexual porque Sydney Sweeney luce sexy todo el tiempo. Fue un error garrafal que me interpretara”, dice Novak.

La relación entre Novak y Sammy Davis Jr. surgió luego de que participaran en el programa de televisión “The Steve Allen Show”, en los años 50. Y aunque es una historia que se hizo popular en el momento y que, incluso, es adaptable para cine, la verdad es que fue muy corta.

Se conocieron en 1956, y en 1958 los medios hicieron público el noviazgo e incluso llegaron a decir que pronto se casarían. Pero no fue así. Poco después de que se conociera en medios su posible boda, Davis se casó con Loray White, y tiempo después ella se casó con Richard Johnson.

Kim Novak fue una de las actrices más taquilleras del siglo pasado. Crédito: Brian Calvert | AP

¿Qué piensa Sydney Sweeney sobre su papel en “Scandalous!”?

La actriz Sydney Sweeney aún no ha respondido a las declaraciones dadas por Kim Novak, pero sí se puede recordar que el año pasado dijo durante una entrevista que se sentía afortunada de poder interpretar a la actriz, quien fue una de las más taquilleras durante el siglo pasado.

En ese momento, le dijo a la revista “People”: “Con suerte, haremos una película hermosa y tierna que realmente trate sobre la posibilidad del amor, pero bajo la mirada de muchos, tratando de tener privacidad, tratando de tener amor, tratando de tener una vida”.

Por otro lado, Sweeney también ha hablado en muchas ocasiones sobre su papel en Hollywood y la sexualización a la que se enfrenta desde que se hizo famosa por ser parte del elenco de la serie “Euphoria”.

En una entrevista con “Variety”, también publicada el año pasado, llegó a explicar: “Cuando la gente piensa: ‘Ah, ella es un símbolo sexual’, o ‘Está explotando eso’, digo: ‘No, simplemente me siento bien y lo hago por mí misma, me siento fuerte. Y espero poder inspirar a otras mujeres a sentirse seguras, a mostrar lo que tienen y sentirse bien, porque no deberías tener que disculparte o esconderte en ningún lugar”.

Sydney Sweeney se ha mostrado feliz de poder interpretar a Novak en una película. Crédito: Jordan Strauss | AP

Sigue leyendo:

• Estrella de Los Angeles Rams, Puka Nacua, le coquetea públicamente a Sydney Sweeney

• Netflix estará a cargo de la adaptación de ‘Gundam’ con Sydney Sweeney y Noah Centineo

• ¿Sydney Sweeney enfrentaría problemas legales por colgar sostenes en el letrero de Hollywood?