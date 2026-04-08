Sam Levinson, creador de “Euphoria”, habla sobre la muerte de Angus Cloud y Eric Dane

El creador de “Euphoria”, Sam Levinson, se refirió a la muerte de Angus Cloud, el querido actor que dio vida a Fezco en la exitosa serie de HBO.

Levinson dijo que fue difícil trabajar en la tercera temporada de la serie luego de la muerte de Cloud, quien murió en 2023 debido a una sobredosis accidental de drogas. Cloud falleció antes de que comenzara la grabación de la tercera temporada, en medio de la pausa de cuatro años que hubo para grabar la nueva temporada.

Levinson dijo que se esforzó durante mucho tiempo para mantener al actor “libre de drogas” y aseguró que su muerte fue un duro golpe para el equipo.

“Perder a Angus fue muy duro para nosotros como equipo de producción. Lo quería muchísimo”, declaró a Variety.

Levinson aseguró que el motivo real por el cual hubo una pausa tan larga entre la segunda y tercera temporada fue por la necesidad de rendir respeto a quienes fallecieron y que participaron en la serie, como Angus Cloud y el productor Kevin Turen.

“Me preguntan por qué tardamos tanto entre las temporadas dos y tres. Había factores evidentes (las huelgas, cuadrar los calendarios de un reparto muy solicitado), pero el verdadero motivo era encontrar un modo de rendir respeto a los que ya no están”, ha insistido Levinson durante la premiere en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles.

El creador de la serie dijo que quiso mantener viva la memoria de Cloud a través de la narrativa de la nueva temporada y ha explicado que quiso utilizar la historia para abordar preguntas sobre la fe y la trascendencia.

Eric Dane se esforzó para grabar la última temporada antes de su muerte

Otra de las muertes que conmocionó al equipo de “Euphoria” fue la de Eric Dane, quien falleció en febrero de este año luego de ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Dane interpretó al padre de Nate Jacobs en la serie y es recordado por su papel de Mark Sloane en “Grey’s Anatomy”.

Levinson dijo que, debido a los síntomas de Dane, tuvieron que modificar la historia para que su situación pasara desapercibida.

“Cuando vino, noté que su habla estaba algo afectada. Se sentía un poco inseguro. Le dije: ‘Esto funciona perfectamente. Vamos a poner cinco botellas de cerveza delante y vas a decir todo lo que nunca dirías si estuvieras sobrio’. Nos lo pasamos muy bien grabando”, dijo.

Levinson destacó la entereza con la que Dane trabajó en el set. “El sábado, éramos veintiocho actores en la boda. Estaba toda esa gente alrededor y él apareció con mucha dignidad y entereza. Es un profesional hasta el final y le echo de menos”, ha afirmado Levinson.

La tercera temporada de “Euphoria” se estrenará el 12 de abril en HBO. La serie contará con el regreso de gran parte del reparto original, como Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Dominic Fike y Colman Domingo.

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