“The Studio” de Seth Rogen ha hecho historia como una serie de comedia

Este fin de semana, “The Studio” ganó un nuevo premio, consolidándose como la primera comedia en ser premiada con todos los premios más importantes en una sola temporada. El que recibió más recientemente fue el Premio BAFTA, que se entrega a lo mejor de la televisión en Reino Unido.

Antes de este BAFTA, la serie disponible en Apple TV y creada por Seth Rogen ya había sido reconocida en Emmys, Golden Globes, Actor Awards, Critics Choice, y también en los premios entregados por el sindicato de productores y por el sindicato de guionistas.

En todos estos premios, “The Studio” fue ganadora en la categoría de Mejor Serie de Comedia, pero además fue reconocido en otras áreas de la serie, como la actuación de Roge, que además de ser su creador también es su protagonista.

Al recibir el premio BAFTA, Rogen decidió dedicarlo a la actriz Catherine O’Hara, quien fue parte de esta serie y que murió este 30 de enero. “Sería imperdonable no mencionar a Catherine O’Hara; significó muchísimo para nosotros. Supongo que su trabajo fue tan importante para ustedes como para nosotros, así que esto es para Catherine”.

El éxito de la serie ha hecho que sea inevitable la existencia de una segunda temporada, y se asegura que está actualmente en producción.

“The Studio” está ambientada en la actualidad y se centra en un gran estudio de Hollywood que está atravesando una crisis. Su director es el personaje interpretado por Rogen, quien tiene que enfrentar el caos de una industria en constante cambio, donde la línea entre el arte y el puro negocio se vuelve cada vez más borrosa.

Rogen está al frente del elenco que, en su primera temporada, se completa con Catherine O’Hara, Bryan Cranston, Kathryn Hahn y Ike Barinholtz. Esa primera temporada está disponible en Apple TV.

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