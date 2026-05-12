Álvaro Morte, El Profesor, lidera el nuevo avance de “La Casa de Papel”

La expectativa sigue creciendo acerca de la saga de la serie de habla hispana más vista a nivel global, “La Casa de Papel“, y este martes compartieron un nuevo avance a través de sus cuentas oficiales en redes sociales que sigue llenando de ilusión a todos sus seguidores tras la aparición de la mente maestra detrás de los grandes atracos, El Profesor.

El pasado sábado confirmaron que “el universo” de esta producción se sigue expandiendo y con el nuevo avance aparentemente queda confirmado que esta nueva historia no estaría relacionada con la segunda temporada de la serie de “Berlín”, titulada “Berlín y la dama de armiño“, la cual será estrenada este 15 de mayo en la plataforma de Netflix, evidentemente.

Nuevo avance de “La Casa de Papel” liderado por El Profesor

Aunque en el primer anuncio se compartieron solamente imágenes de las temporadas anteriores para reconectar con el público, en esta oportunidad, comenzaron a revelar parte del reparto que integraría el nuevo proyecto, empezando por la figura del Profesor, interpretado por Álvaro Morte, quien se encargó de ser el líder desde la primera temporada, reuniendo al grupo, planificando las operaciones y cuidando sus espaldas.

El pequeño tráiler se grabó en el evento en Sevilla, donde anunciaron que la saga continuaría, mostrando imágenes con muy poca luz de las más de 100 personas que estaban en ese lugar con el respectivo mono rojo y la máscara de Dalí para que al final la cámara enfocara a un hombre vestido de traje, que al revelar su identidad, se trataba justamente del Profesor.

¿Sobre qué podría estar relacionado el nuevo proyecto de “La Casa de Papel”?

Aunque todavía no se menciona nada en concreto relacionado con una sexta temporada, hay rumores sobre algunos enfoques que podría tener el siguiente spin-off de esta exitosa serie.

Lo que más resuena, considerando algunas filtraciones de información, es que será una secuela titulada “Buscametales“, la cual tendrá su trama principal en la búsqueda de los lingotes de oro robados en el último gran asalto y estaría centrada en el general Luis Tamayo, personificado por Fernando Cayo.

Lo cierto es que, tal como son la mayoría de las escenas de esta serie, hay muchas dudas con respecto a lo que podría tratar el nuevo proyecto. Igualmente, la expectación a nivel mundial sigue creciendo, conscientes de que no hay una temporada previa que haya defraudado de esta producción.

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