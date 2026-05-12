Bebé “milagro” en NY: nació en la semana 22 de gestación y está por cumplir su primer año

Luego de haber celebrado el pasado fin de semana en todo Estados Unidos el Día de las Madres, una pequeña bebé nacida de forma extremadamente prematura se ha convertido en símbolo de esperanza y resiliencia en un hospital del estado de Nueva York.

Calliope, quien llegó al mundo con apenas 22 semanas de gestación y un peso de solo 390 gramos, continúa sorprendiendo a médicos y familiares con una recuperación que muchos consideran milagrosa.

De acuerdo a PIX 11 NEWS, la bebé nació el 17 de mayo de 2025 en un hospital de NYC. Su peso era menor al de una lata de sopa, una condición que la colocó entre los casos más delicados atendidos por especialistas neonatales. Desde el primer momento, los médicos advirtieron a sus madres, Emily y Ashley, que las probabilidades de supervivencia eran mínimas.

“Nosotras no sabíamos cuánto tiempo iba a estar viva”, recordaron Emily y Ashley al hablar sobre las primeras horas tras el nacimiento. “No se sentía como un día real. Y ahora estamos aquí y ustedes también”.

La historia de Calliope comenzó marcada por la incertidumbre. Los bebés nacidos antes de las 24 semanas enfrentan enormes riesgos médicos debido a que muchos de sus órganos aún no han terminado de desarrollarse. Problemas respiratorios severos, hemorragias cerebrales, complicaciones intestinales y daños en la visión son solo algunas de las amenazas que enfrentan estos llamados “micro prematuros”.

Tras permanecer durante meses en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, la condición de la pequeña se estabilizó lo suficiente para permitir su traslado al Blythedale Children’s Hospital, un centro especializado en rehabilitación pediátrica y atención de casos complejos.

Un proceso médico lleno de desafíos

En el hospital de Westchester, Calliope ingresó a un programa especializado para reducir gradualmente la dependencia del ventilador mecánico. Al nacer, necesitaba asistencia respiratoria completa y recibía oxígeno suplementario al 100%. Hoy, de acuerdo con los médicos, esa necesidad se redujo hasta apenas un 0.01%, una señal extraordinaria de progreso.

El doctor Stephen Leinenweber explicó que cada avance de la bebé representó una victoria para el equipo médico y la familia.

“Ella es realmente especial. Nació demasiado temprano”, señaló el especialista.

Leinenweber explicó que cuando un bebé nace a las 22 semanas, prácticamente todos sus sistemas son vulnerables. Los pulmones, el cerebro, el sistema digestivo y hasta los ojos pueden sufrir daños permanentes debido a la inmadurez extrema del organismo.

Aun así, Calliope continuó respondiendo positivamente a los tratamientos y terapias respiratorias. Con el paso de los meses, logró fortalecer sus pulmones y estabilizar otros indicadores médicos críticos.

Los médicos consideran que su evolución refleja también los avances recientes en medicina neonatal y cuidados intensivos pediátricos. Hace apenas algunas décadas, bebés nacidos con menos de 24 semanas tenían posibilidades extremadamente reducidas de sobrevivir.

El primer Día de las Madres para Emily y Ashley

Este domingo fue especialmente emotivo para Emily y Ashley, quienes celebraron su primer Día de las Madres junto a Calliope después de meses de incertidumbre, largas jornadas hospitalarias y constantes preocupaciones.

Para ambas, el camino ha estado marcado por emociones intensas, desde el miedo inicial hasta la esperanza que hoy sienten al ver a su hija avanzar cada día.

El personal médico también ha acompañado de cerca ese proceso emocional. Enfermeras, terapeutas respiratorios y especialistas pediátricos trabajaron durante meses para mantener estable a la bebé y apoyar a la familia durante la recuperación.

Aunque Calliope todavía continúa bajo supervisión médica, el panorama actual es muy distinto al de sus primeros días de vida. Según los doctores, la pequeña podría recibir el alta hospitalaria poco antes de celebrar su primer cumpleaños, un acontecimiento que parecía imposible cuando nació.

En EE.UU., miles de bebés nacen cada año antes de término, aunque los casos de 22 semanas siguen siendo poco frecuentes y altamente delicados.

Para Emily y Ashley, sin embargo, las estadísticas quedaron en segundo plano desde el momento en que vieron a su hija luchar por sobrevivir.

Ahora, la familia mira hacia adelante con esperanza. Lo que comenzó como uno de los escenarios más difíciles imaginables terminó convirtiéndose en una historia de supervivencia que emociona tanto a médicos como a padres en Nueva York.

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