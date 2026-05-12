Jonathan Aranda se une a Vinny Castilla y leyendas mexicanas con récord histórico en MLB

Jonathan Aranda está teniendo un gran comienzo de temporada con los Tampa Bay Rays y es líder en carreras impulsadas de la Liga Americana.

El infielder mexicano tiene un promedio de bateo de .277 con 39 hits, 8 jonrones, 32 carreras impulsadas y 21 carreras anotadas en 40 juegos esta temporada.

Aranda es apenas el cuarto pelotero mexicano que consigue 30 o más carreras impulsadas en los primeros 40 juegos de la temporada regular. Se une a leyendas mexicanas como Vinny Castilla, Karim García y Erubiel Durazo.

El último pelotero en tener números similares fue Vinny Castilla en la temporada 2004 con los Rockies de Colorado con 39 impulsadas y 12 cuadrangulares.

Jonathan Aranda fue clave en la victoria de los Rays de Tampa Bay este lunes con un cuadrangular y tres carreras empujadas ante Toronto. Los Rays de Tampa Bay tienen el mejor récord de la Liga Americana con marca de 27 victorias y 13 derrotas.

El conjunto de Florida tiene ventaja de dos juegos sobre los Yankees de Nueva York, actualmente con cuatro derrotas al hilo.

Jonathan Aranda a repetir su temporada de Juego de Estrellas

En las últimas dos temporadas, Jonathan Aranda se ha posicionado como uno de los mejores bateadores de la Liga Americana.

Aranda tuvo un promedio de bateo de .316 con 117 hits, 14 jonrones, 59 carreras impulsadas y 56 carreras anotadas en 106 juegos en 2025. Este rendimiento le valió para ser elegido al Juego de Estrellas, el primero de su carrera.

El bateador mexicano es uno de siete jugadores con un OPS+ de 140 con 30 años o menos desde la temporada 2025.

En esa lista comparte con jugadores como Nick Kurtz, Juan Soto, Ben Rice, Cal Raleigh, entre otros.

Aranda se perdió muchos juegos en 2025 debido a una lesión en su muñeca durante la temporada pasada. Este año luce recuperado y también más paciente en el home.

Su porcentaje de boletos pasó de 9.7 a 12.9% y bajó su tasa de ponches, algo que le da oportunidad de traer más carreras al plato.

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