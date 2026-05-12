Padre de adolescente apuñalada en Nueva York demanda a Meta y la alcaldía por $50 millones de dólares

Tony Mizell aún exige respuestas tras la trágica muerte de su hija adolescente, quien fue acuchillada por otra menor en El Bronx en 2024.

Emery Lynn Mizell tenía apenas 17 años cuando fue atacada mortalmente por otra adolescente en un edificio en Soundview. Su padre calificó el acto como el horrible desenlace de una campaña de ciberacoso que duró un mes. Por eso ahora está llevando a Meta y a la Ciudad de Nueva York ante los tribunales, demandándolos y acusándolos de no haber prevenido la violencia.

“Era una chica inteligente; quería ser enfermera, le gustaba bailar”, dijo Mizell a ABC News, dos años después de la muerte de su hija el 2 de mayo de 2024 a manos de una quinceañera, quien supuestamente amenazó con apuñalarla a través de Instagram.

“Ella vino llorando y me dijo: ‘¿Sabes? Hay una chica que no para de decir cosas’, y yo simplemente le respondí: ‘Déjalo pasar'”, relató Mizell. “Llamé a la escuela, pero la escuela… bueno, esa chica no estaba asistiendo a clases, así que no se pudo llevar a cabo ninguna reunión”.

El padre de Emery cuenta que la sospechosa esperó a su hija mientras ella caminaba hacia la escuela. La apuñaló en el pecho y luego fue acusada de homicidio. Ahora la familia ha presentado una demanda por muerte por negligencia, reclamando $50 millones de dólares, contra Meta, NYC y la ACS (Administración de Servicios para Niños).

“Meta debería rendir cuentas por lo que sucedió aquí, al igual que la agencia municipal responsable del bienestar de los niños”, declaró el abogado Sanford Rubenstein. “El cuchillo utilizado provenía del propio hogar de la familia (de la sospechosa), y la ACS debería haber hecho más para supervisar a esta menor”, señaló Mark David Shirian, también abogado de la familia Mizell.

La ACS se encuentra revisando la demanda. Meta declinó hacer comentarios, aunque en sus políticas establece que se elimina cualquier contenido que implique amenazas, acoso escolar o hostigamiento.

“Mi vida es diferente”, dijo Mizell. «Tengo que ver a su hermana, que es idéntica a ella. Cuando llego a casa, es como si mi corazón se detuviera de nuevo. Parece como si hubiera sucedido apenas ayer». En el hogar además están los restos cremados de Emery.

Acoso escolar

El año pasado alrededor del 42% de los estudiantes de NYC afirmaron que sus compañeros se acosan o intimidan regularmente en línea, en comparación con 35% en 2019. Sólo una cuarta parte de los alumnos reportó no sufrir ciberacoso en sus escuelas.

En septiembre un alumno de una secundaria del condado Rockland de Nueva York fue arrestado y acusado por delitos graves como parte de una investigación de sextorsión. En 2023 Elijah Smith, entonces un joven adulto de 21 años, demandó al Departamento de Educación (DOE) de la Ciudad de Nueva York por el supuesto acoso y golpiza que sufrió cuando era un alumno de secundaria en Manhattan.

También ese año se anunció que el Distrito Escolar de Rockaway Township (Nueva Jersey) pagaría $9.1 millones de dólares para resolver la demanda civil presentada por los padres de Mallory Grossman, alumna de secundaria de 12 años que se suicidó en 2017 luego de que otros estudiantes la acosaran cibernéticamente de manera reiterada. En ese momento fue el acuerdo de intimidación más grande en la historia del país, destacó el abogado de la familia.

Previamente cuatro estudiantes fueron acusadas y un superintendente de distrito escolar renunció luego de que Adriana Kuch, alumna de 14 años, se quitase la vida tras al parecer ser atacada en el pasillo de su escuela en Nueva Jersey.

En 2021 la niña Stephany Daniela Ruidiaz (13) se suicidó en su habitación en Nueva York. Según sus padres, la tragedia fue consecuencia del acoso que sufría en su escuela en Queens. En 2019 Heriberto Ríos y Nelly Vizcarrondo demandaron al DOE de NYC por el suicidio de su hija Mya Vizcarrondo de 16 años, víctima de abusos en su nueva escuela durante meses, según la querella consignada en el Tribunal Supremo de El Bronx.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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