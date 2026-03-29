Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan el género de su bebé

Marc Anthony y su esposa, la modelo Nadia Ferreira, volvieron a conquistar la atención de sus seguidores con un anuncio que muchos estaban esperando desde que confirmaron su embarazo. Esta vez decidieron contarle al mundo el sexo del bebé que viene en camino, y lo hicieron con una serie de imágenes que transmitieron cercanía y un aire muy familiar.

La publicación apareció el 27 de marzo y, en cuestión de minutos, empezó a circular con fuerza. En las fotografías, ambos disfrutan de un paseo en yate junto a su pequeño Marquito, quien nació en junio de 2023.

Todos lucen prendas en tonos azules, aunque el verdadero mensaje estaba en un detalle pequeño y delicado que Ferreira sostuvo con intención muy evidente, unos zapatitos rosados que apuntaban directamente a su vientre.

Un gesto sencillo confirmó lo que todos sospechaban

Aunque la pareja no escribió una frase explícita anunciando que esperan a una niña, sí dejaron una pista directa en el texto que acompañaba la publicación. Ferreira compartió el mensaje “Una sorpresa llena de amor… Dios mediante 🩷”, y el corazón rosado terminó por despejar cualquier duda entre los seguidores.

Esa misma combinación, entre imágenes cálidas y señales sutiles, permitió que el anuncio se volviera uno de los más comentados del día. La noticia también cobra especial relevancia porque esta será el segundo hijo en común de la pareja y, además, será la octava ocasión en la que el artista se convierte en padre.

Un embarazo compartido paso a paso

El camino hacia este anuncio comenzó meses atrás. El embarazo se hizo público el 28 de enero de 2026, una fecha que la pareja eligió por su significado, ya que coincidía con su tercer aniversario de bodas.

Desde entonces, Marc y Nadia han mostrado algunos momentos de esta etapa, siempre con la misma estética familiar y serena que ahora también acompañó la revelación del sexo del bebé.

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