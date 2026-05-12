Schumer dice que suspender impuesto a la gasolina no aliviará a los estadounidenses

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, rechazó este martes la propuesta respaldada por Donald Trump para suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina y aseguró que la medida tendría un impacto mínimo para los estadounidenses golpeados por el alza del combustible.

“Los estadounidenses necesitan un alivio real, 18 centavos no son suficientes”, declaró Schumer al referirse al gravamen federal de aproximadamente 18 centavos por galón que la Casa Blanca plantea congelar temporalmente.

El senador demócrata sostuvo que la verdadera solución para reducir los precios pasa por terminar el conflicto militar con Irán, al que atribuyó el fuerte incremento registrado en las últimas semanas.

“Si Trump quiere brindar un verdadero alivio a los estadounidenses, que acabe con la maldita guerra. Eso representa una reducción de costos de $1,50 dólares, mucho más que 18 centavos”, afirmó.

Gasolina supera los $4,50 dólares

Desde el inicio de los ataques estadounidenses contra Irán, el precio promedio de la gasolina en el país pasó de $2,98 dólares por galón a más de 4,50 dólares.

Trump había expresado el lunes su apoyo a eliminar temporalmente el impuesto federal mientras duren las presiones sobre el mercado energético.

“Voy a reducirlo hasta que sea apropiado”, dijo el mandatario, quien además aseguró que los precios “caerán en picado” cuando finalice la guerra.

En otra entrevista con CBS News, el presidente calificó la suspensión del impuesto como “una gran idea” y explicó que el gravamen podría restablecerse gradualmente cuando los precios vuelvan a bajar.

Demócratas cuestionan la propuesta

Las declaraciones de Schumer reflejan la resistencia demócrata a la iniciativa impulsada por Trump y varios legisladores republicanos.

El senador Tim Kaine también criticó la propuesta y aseguró que el verdadero ahorro para los consumidores llegaría con el fin de la guerra.

“Yo quiero ahorrar $1,50 dólares por galón. ¡Acabemos con esta guerra absurda!”, expresó.

Las objeciones no provienen únicamente de la oposición. Algunos republicanos advirtieron que suspender el impuesto podría afectar gravemente el Fondo Fiduciario de Carreteras, utilizado para financiar la infraestructura vial federal.

El senador Rand Paul señaló que eliminar temporalmente ese ingreso tendría consecuencias presupuestarias importantes.

No obstante, varios republicanos han apoyado la eliminación del impuesto.

Sigue leyendo:

– La confianza del consumidor en EE.UU. cae a su peor nivel desde 1952 por inflación y gasolina

– Gasolina en Nueva York: no es la más cara, pero pagas más que en gran parte de EE.UU.

– Con gasolina a $4.23 y comida más cara, así puedes proteger tu bolsillo en 2026