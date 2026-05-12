“Tsunami de polen”: 5 síntomas que indican que debes ver a un alergólogo

La primavera en la ciudad de Nueva York siempre ha sido impredecible. Un día puede sentirse como verano y al siguiente regresar el frío, la lluvia o el viento intenso. Sin embargo, este año los expertos advierten sobre un fenómeno que preocupa cada vez más a millones de personas: el llamado “tsunami de polen”, una temporada de alergias mucho más agresiva y prolongada de lo habitual.

Especialistas en alergias aseguran que el aumento de las temperaturas, los niveles más altos de dióxido de carbono y la contaminación del aire están intensificando la presencia de polen en ciudades como Nueva York. Para quienes padecen alergias estacionales, esto significa más síntomas, más molestias y una mayor afectación en la calidad de vida.

El doctor Clifford Bassett, alergólogo e inmunólogo de Schweiger Dermatology & Allergy Group en Manhattan, explicó al New York Post que las temporadas de polen se han extendido aproximadamente 20 días en las últimas 3 décadas, mientras que las concentraciones de polen han aumentado alrededor de 21%.

Aunque Nueva York no figura entre las 20 peores ciudades de EE.UU. para vivir con alergias al polen, los médicos advierten que la situación continúa empeorando y que el primer gran pico de polen se registra durante mayo.

Bassett indicó que un estudio de 15 años realizado en el área metropolitana de Nueva York confirmó un patrón estacional muy marcado: el polen de árboles domina y alcanza su punto máximo en mayo, el polen de césped aumenta en junio y la ambrosía, conocida también como ragweed, se mantiene alta entre agosto y octubre.

Los síntomas que muchos confunden con cansancio o resfriado

Uno de los principales problemas, según los especialistas, es que muchas personas viven con alergias sin saberlo. Algunos síntomas suelen confundirse con estrés, cansancio, resfriados frecuentes o incluso problemas de concentración.

El primero de los signos es el llamado “rostro alérgico”. Este cuadro incluye ojeras oscuras, párpados inflamados y líneas marcadas debajo de los ojos. Bassett explicó que muchos pacientes creen que simplemente lucen cansados o envejecidos, cuando en realidad se trata de inflamación causada por alergias.

Otro síntoma frecuente es la conocida “niebla mental” o brain fog. Cerca del 30% de los pacientes con alergias reportan dificultades para concentrarse y problemas de memoria.

En niños, esta condición puede parecer falta de atención en la escuela, mientras que en adultos suele provocar agotamiento durante todo el día. Los especialistas advierten que muchas personas no relacionan estos problemas con las alergias estacionales.

Cuando hay un “tsunami de polen”, los síntomas y malestares de una simple alergia se multiplican. (Foto: Shutterstock)

El cansancio persistente también puede ser una señal importante. La congestión nasal y de los senos paranasales dificulta la respiración durante la noche, lo que provoca ronquidos, sueño interrumpido y descanso deficiente.

Cuando esto ocurre durante semanas, los efectos se acumulan rápidamente. El mal descanso puede afectar el estado de ánimo, la productividad laboral, el rendimiento escolar e incluso la apariencia física.

La tos persistente es otro síntoma común. El goteo posnasal, causado por el exceso de mucosidad que baja desde la nariz y los senos nasales hacia la garganta, suele generar una tos constante que fácilmente puede confundirse con un resfriado.

Bassett señaló que, si la tos dura semanas en lugar de pocos días, es importante considerar la posibilidad de alergias.

Finalmente, los problemas de audición o la sensación de oídos tapados también pueden estar relacionados con el polen. La inflamación alérgica provoca hinchazón en las trompas de Eustaquio, generando una sensación similar a estar bajo el agua o con presión en los oídos.

Cómo sobrevivir a la temporada de polen en Nueva York

Los especialistas recomiendan no esperar a que los síntomas se vuelvan insoportables antes de buscar ayuda médica. Muchas personas descubren por primera vez que tienen alergias específicas después de realizarse pruebas con un alergólogo certificado.

Una de las recomendaciones más importantes es someterse a pruebas cutáneas, un procedimiento rápido y prácticamente indoloro que ayuda a identificar exactamente qué tipos de polen o alérgenos afectan al paciente.

También se aconseja comenzar a tomar medicamentos para la alergia antes de que la temporada alcance su punto máximo. Esperar hasta sentirse enfermo puede dificultar el control de los síntomas.

Los expertos recomiendan además monitorear diariamente el clima y los niveles de polen. Los días secos y con mucho viento suelen empeorar las alergias porque facilitan la dispersión del polen en el aire, mientras que los días lluviosos ayudan a disminuirlo temporalmente.

Otra medida útil es utilizar lentes de sol, sombreros e incluso mascarillas cuando los niveles de polen sean elevados. Al regresar a casa, los médicos sugieren bañarse, lavar el cabello y cambiarse de ropa para eliminar las partículas de polen adheridas al cuerpo.

Dentro del hogar, un purificador de aire con filtro HEPA puede marcar una gran diferencia, especialmente en las habitaciones. Mantener las ventanas cerradas, usar aire acondicionado y lavar la ropa de cama semanalmente con agua caliente también ayuda a reducir la exposición.

Para quienes padecen alergias severas cada año, los especialistas recomiendan desarrollar un plan de tratamiento a largo plazo con un alergólogo. Esto puede incluir inmunoterapia, mediante inyecciones o tabletas que ayudan a desensibilizar gradualmente el sistema inmunológico frente a los alérgenos.

Bassett explicó que este tipo de tratamiento es el único que ataca la causa del problema y no solo los síntomas temporales.

Mientras la NYC se prepara para enfrentar semanas de altos niveles de polen, millones de residentes deberán extremar precauciones para evitar que este “tsunami” de alergias afecte su salud, su descanso y su rutina diaria.

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