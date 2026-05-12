¿Tu cocina es segura? 4 pasos para ganarle la batalla a la salmonella

La seguridad alimentaria comienza por los hábitos de higiene en la cocina. Sin embargo, existen bacterias como la salmonella que no se ven ni despiden olor; un alimento contaminado solo puede confirmarse con certeza absoluta mediante un análisis de laboratorio.

Recientemente, en Estados Unidos, los CDC reportaron un brote de salmonela vinculado a aves de corral, sumado a varios retiros de productos relacionados con una alerta anterior de leche en polvo contaminada.

¿Qué es la salmonella?

Aunque un alimento no tenga mal olor, la contaminación bacteriana puede estar presente; por eso, seguir las guías de seguridad alimentaria es esencial para proteger la salud de tu familia. Crédito: Shutterstock

La salmonela es un microorganismo que, al ingresar al cuerpo, causa una infección llamada salmonelosis. Esta condición puede ser grave e incluso mortal para adultos mayores, niños pequeños y mujeres embarazadas.

En personas sanas, los síntomas suelen aparecer entre 6 horas y 6 días después de ingerir la bacteria, presentando:

Diarrea y vómito.

y vómito. Fiebre.

Dolor abdominal.

Muchos confunden la infección con un malestar estomacal común y se recuperan sin tratamiento en un periodo de 4 a 7 días. No obstante, las recomendaciones de los CDC para buscar atención médica inmediata son:

Diarrea y fiebre superior a 102 °F ( 39 °C ).

superior a ( ). Diarrea que persiste por más de 2 días sin mejoría.

Diarrea con sangre .

. Incapacidad para retener líquidos debido a vómitos constantes.

Signos de deshidratación (poca orina, sequedad de boca y mareos al ponerse de pie).

¿Qué hacer ante un alimento contaminado?

La higiene es la herramienta principal para evitar la contaminación cruzada. Expertos en seguridad alimentaria (food safety) sugieren cuatro pasos prácticos para el manejo correcto de los alimentos:

Limpiar: Lava tus manos, utensilios, tablas de cortar y encimeras con agua caliente y jabón. Separar: Evita la propagación de gérmenes. No laves las aves, carnes o pescados crudos antes de cocinarlos, ya que el agua salpicada puede contaminar otras superficies. Cocinar: Asegura las temperaturas internas correctas. Refrigerar: Mantén la cadena de frío, especialmente en productos lácteos y proteínas.

Evite mezclar los alimentos

Desde el momento de la compra es vital mantener la carne cruda, las aves, los mariscos y los huevos separados de los productos listos para el consumo, como ensaladas o embutidos.

Al llegar a casa, refrigera de inmediato y conserva los huevos en su envase original .

. Utiliza tablas de cortar y platos distintos para las frutas/verduras y para las proteínas crudas.

y platos distintos para las frutas/verduras y para las proteínas crudas. Nunca uses un envase donde hubo proteína cruda para servir alimento ya cocido sin lavarlo previamente.

La cocción como estrategia de prevención

La temperatura es nuestro mejor aliado para frenar la proliferación bacteriana. Si utilizas el microondas, asegúrate de que los alimentos se calienten uniformemente. Aquí tienes los tiempos y temperaturas recomendadas:

Huevos: Cocina hasta que la yema y la clara estén firmes.

Cocina hasta que la yema y la clara estén firmes. 145 °F (63 °C): Carne de res, cerdo, jamón y cordero (deja reposar 3 minutos antes de cortar).

Carne de res, cerdo, jamón y cordero (deja reposar 3 minutos antes de cortar). 145 °F (63 °C): Pescados (la carne debe estar opaca y separarse fácilmente con el tenedor).

Pescados (la carne debe estar opaca y separarse fácilmente con el tenedor). 160 °F (71 °C): Carne molida de res, cerdo o cordero y platos con huevo (sin carne).

Carne molida de res, cerdo o cordero y platos con huevo (sin carne). 165 °F (74 °C): Aves de corral (pollo, pavo, pato), incluyendo versiones molidas, sobras y guisos.

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