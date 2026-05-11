Alerta alimentaria: estos son los productos afectados por el nuevo retiro de la FDA tras brote de salmonella

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció tres nuevos retiros de alimentos por riesgo de salmonella; se trata de barras de chocolate, papas fritas y condimentos de hierbas.

Dos de estos casos se vinculan directamente con el retiro masivo de leche en polvo de California Dairies Inc. por contaminación, mientras que otros responden a la presencia de dátiles contaminados, según pruebas de laboratorio realizadas por la propia agencia.

Chips con parmesano, ajo y hierbas

Crédito: FDA | Cortesía

La empresa Legacy Snack Solutions de Waukesha, Wisconsin, retiró del mercado en Pensilvania, Ohio, Maryland, Virginia Occidental e Indiana varios lotes de Giant Eagle Baked Pita Chips con parmesano, ajo y hierbas.

La causa es la posible contaminación por Salmonella, derivada del uso de leche en polvo de California Dairies Inc. como ingrediente. Toma nota de los detalles para verificar tu despensa:

Presentación: Bolsa negra de 200 gramos con el logotipo de Giant Eagle .

Bolsa negra de 200 gramos con el logotipo de . Ubicación: Pasillo de aperitivos.

Pasillo de aperitivos. Identificación: En la parte trasera del empaque puedes leer el UPC 0 3003496507 5 y la fecha de consumo preferente antes del 16/07/26.

Condimentos de queso cheddar

Crédito: FDA | Cortesía

Por su parte, Jonco Industries de Milwaukee inició el retiro de productos de condimento de queso cheddar blanco de tamaño individual. Al igual que el caso anterior, el riesgo proviene de la leche en polvo suministrada por California Dairies.

Los productos afectados son:

Caja de regalo Williams Sonoma: Surtido de palomitas de maíz que contiene condimento de queso cheddar blanco. Lote: 088594-2-1 .

Surtido de palomitas de maíz que contiene condimento de queso cheddar blanco. . Set de regalo Fireworks Popcorn Poppings & Toppings: Incluye condimento de queso cheddar blanco, vendido en West Allis Cheese and Sausage. Lote: 088594-5-1 .

Incluye condimento de queso cheddar blanco, vendido en West Allis Cheese and Sausage. . Condimento para queso cheddar blanco Fireworks: Frascos de 1.6 oz, vendidos en West Allis Cheese and Sausage. Lote: 088594-7-1.

Barras de chocolate Spring & Mulberry

Crédito: FDA | Cortesía

Crédito: FDA | Cortesía

La empresa Spring & Mulberry anunció una ampliación del retiro de sus barras de chocolate. Tras una investigación, se determinó que un lote específico de dátiles —ingrediente clave en su producción— es la fuente más probable de la salmonella.

Por seguridad, se retiran todos los productos elaborados con dicho lote. Revisa el siguiente listado de control de productos y lotes:

Naranja sanguina: UPC 850055470200 | Lotes: 025217, 025289, 025325 | Caja: Naranja.

UPC 850055470200 | Lotes: 025217, 025289, 025325 | Caja: Naranja. Café: UPC 850055470224 | Lotes: 025226, 025274, 025344 | Caja: Marrón claro.

UPC 850055470224 | Lotes: 025226, 025274, 025344 | Caja: Marrón claro. Earl Grey: UPC 850055470231 | Lote: 025346 | Caja: Púrpura .

UPC 850055470231 | Lote: 025346 | Caja: . Rosa lavanda: UPC 850055470019 | Lotes: 025204, 025205, 025212, 025216, 026037, 026040 | Caja: Azul claro.

UPC 850055470019 | Lotes: 025204, 025205, 025212, 025216, 026037, 026040 | Caja: Azul claro. Mango con chile: UPC 850055470033 | Lotes: 025245, 025322, 025328 | Caja: Naranja.

UPC 850055470033 | Lotes: 025245, 025322, 025328 | Caja: Naranja. Hoja de menta: UPC 850055470217 | Lotes: 025225, 025272, 025342, 025364 | Caja: Verde.

UPC 850055470217 | Lotes: 025225, 025272, 025342, 025364 | Caja: Verde. Frutos del bosque mixtos: UPC 850055470026 | Lotes varios (ej. 025220, 025296, 026008) | Caja: Púrpura .

UPC 850055470026 | Lotes varios (ej. 025220, 025296, 026008) | Caja: . Mora Hinojo: UPC 850055470149 | Lotes: 025230, 025287 | Caja: Borgoña.

UPC 850055470149 | Lotes: 025230, 025287 | Caja: Borgoña. Dátiles y nueces pecanas: UPC 850055470040 | Lotes varios (ej. 025233, 025330) | Caja: Amarillo.

UPC 850055470040 | Lotes varios (ej. 025233, 025330) | Caja: Amarillo. Oscuridad pura: UPC 850055470002 | Lotes varios (ej. 025217, 025350) | Caja: Azul marino.

UPC 850055470002 | Lotes varios (ej. 025217, 025350) | Caja: Azul marino. Miniatura oscura pura: UPC 850055470132 | Lotes: 025302, 025303, 026009 | Caja: Azul marino.

UPC 850055470132 | Lotes: 025302, 025303, 026009 | Caja: Azul marino. Sal marina: UPC 850055470217 | Lotes: 026013, 026014 | Caja: Gris.

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