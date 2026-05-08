Alerta sanitaria: estos son los 4 nuevos alimentos retirados por riesgo de salmonella

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció nuevos retiros de alimentos por riesgo de contaminación por salmonela. Desde condimentos para palomitas de maíz, bocadillos de queso y mezclas de frutos secos, hasta snacks de chicharrón, son algunos de los productos afectados.

Se trata de retiros voluntarios de las empresas, ya que emplearon como ingrediente leche en polvo vinculada a la retirada de California Dairies por riesgo de contaminación.

En las últimas dos semanas, la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han reportado el retiro de varios alimentos y un brote multiestatal de salmonela vinculado a pollos de patio trasero.

Cuando una persona consume un alimento contaminado por salmonela, se expone a un riesgo de infección por este microorganismo, que se manifiesta en síntomas como vómitos y diarreas.

Crece la lista de alimentos retirados del mercado por salmonella

La seguridad alimentaria es prioridad: la leche en polvo contaminada de California Dairies ha afectado a múltiples productos de consumo diario. Crédito: FDA | Cortesía

1. Snacks: Fisher, Southern Style Nuts, Squirrel Brand y Good & Gather

Las marcas Squirrel y Good & Gather anunciaron el 6 de mayo el retiro de mezclas de frutos secos vinculado al retiro voluntario de leche en polvo por parte de California Dairies, Inc. Algunos de los productos se venden en Target.

Artículo JBSS: P27594 (Marca Fisher) : UPC 070690275941. Se trata de la Mezcla de frutos secos Tex-Mex en presentación de 30 onzas, con una fecha de consumo preferente del 08/06/27.

: UPC 070690275941. Se trata de la en presentación de 30 onzas, con una fecha de del 08/06/27. Artículo JBSS: 07331 (Marca Southern Style Nuts) : UPC 085839073319. Corresponde a la Mezcla gourmet para cazadores de 23 onzas. Sus fechas de consumo preferente son: 28/01/27, 05/02/27, 12/02/27, 17/02/27, 03/03/27 y 14/03/27.

: UPC 085839073319. Corresponde a la de 23 onzas. Sus fechas de son: 28/01/27, 05/02/27, 12/02/27, 17/02/27, 03/03/27 y 14/03/27. Artículo JBSS: 07148 (Marca Southern Style Nuts) : UPC 085839071483. Mezcla gourmet para cazadores en formato de 36 onzas. Fechas de consumo preferente : 12/FEB/2027, 26/FEB/2027, 13/MAR/2027 y 02/ABR/2027.

: UPC 085839071483. en formato de 36 onzas. Fechas de : 12/FEB/2027, 26/FEB/2027, 13/MAR/2027 y 02/ABR/2027. Artículo JBSS: 07332 (Marca Southern Style Nuts) : UPC 085839916302. Contiene la Mezcla de cazador de 30 onzas. El consumo preferente abarca: 29/01/27, 03/02/27, 10/02/27, 19/02/27, 24/02/27, 02/03/27, 10/03/27 y 16/03/27.

: UPC 085839916302. Contiene la de 30 onzas. El abarca: 29/01/27, 03/02/27, 10/02/27, 19/02/27, 24/02/27, 02/03/27, 10/03/27 y 16/03/27. Squirrel Brand (Artículo JBSS: 05120) : UPC 07223899166. Mezcla de viajeros de 16 onzas, con fechas de consumo preferente el 30/04/27, 28/05/27 y 24/06/27.

: UPC 07223899166. de 16 onzas, con fechas de el 30/04/27, 28/05/27 y 24/06/27. Squirrel Brand (Artículo JBSS: 05251) : UPC 07223805251. Mezcla de ciudad y campo de 16 onzas, con fechas para el 05/01/27, 05/25/27 y 05/28/27.

: UPC 07223805251. de 16 onzas, con fechas para el 05/01/27, 05/25/27 y 05/28/27. Squirrel Brand (Artículo JBSS: 05450) : UPC 07223805450. Mezcla de ciudad y campo en empaque de 7.5 onzas, con fecha del 02/10/27.

: UPC 07223805450. en empaque de 7.5 onzas, con fecha del 02/10/27. Artículo JBSS: 03572 (Marca Good & Gather™): Exclusivo de Target (UPC 085239270240). Mezcla de elote callejero mexicano de 8 onzas. Identificado con el Lote: 6082GY5D.

2. Condimentos para palomitas de maíz JCB Flavors

JCB Flavors anunció un retiro voluntario el 7 de mayo de condimento para palomitas de maíz con sabor de la marca Wildlife Seasoning por posible presencia de Salmonella.

El producto identificado con el UPC / GTIN: 0-31851-01001-6 corresponde al aderezo efervescente: crema agria y cebolla. Esta unidad tiene un tamaño de 1.6 onzas y pertenece al lote: 057596, con una fecha de consumo preferente antes del 18/05/2026.

3. Bolitas de queso con crema agria de Stoltzfus Family Dairy

La empresa de Nueva York Stoltzfus Family Dairy retira del mercado cuatro lotes de cuajos de queso crema agria y cebolla debido a la posible contaminación con Salmonella, ya que se usó leche en polvo vinculada a la retirada previa de California Dairies, Inc.

Este producto se distribuyó únicamente dentro del estado de Nueva York, en supermercados y gasolineras.

Producto : Bolitas de queso con crema agria y cebolla.

: Bolitas de queso con crema agria y cebolla. Presentación : Bolsa de 227 g (8 oz).

: Bolsa de 227 g (8 oz). Fechas de consumo preferente: 25/03/2026, 23/04/2026, 29/04/2026 y 05/06/2026.

4. Chicharrones de cerdo y condimentos de Pork King Good

El 5 de mayo, Pork King Good anunció el retiro de chicharrones de cerdo y condimentos de crema agria y cebolla por contener leche en polvo vinculada a la alerta de California Dairies, Inc.

Condimento de crema agria y cebolla (botella de 85 g): Lote 329-5. Consumo antes del: 30/05/2027.

(botella de 85 g): Lote 329-5. Consumo antes del: 30/05/2027. Condimento de crema agria y cebolla (botella de 85 g): Lote 004-6. Consumo antes del: 30/06/2027.

(botella de 85 g): Lote 004-6. Consumo antes del: 30/06/2027. Condimento de crema agria y cebolla (botella de 85 g): Lote 029-6. Consumo antes del: 30/06/2027.

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