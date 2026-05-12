Vin Diesel confirma nuevas series del mundo “Fast and Furious”

Vin Diesel no esperó una rueda de prensa ni un anuncio tradicional, él prefirió hacerlo frente a una sala llena de ejecutivos, con aire de espectáculo. La expansión televisiva de “Fast and Furious” ya está en marcha.

El actor reveló que “Peacock” trabaja en cuatro series inspiradas en la franquicia que lleva un cuarto de siglo dominando la taquilla global.

El anuncio ocurrió en el Radio City Music Hall, durante la presentación upfront de NBCUniversal, donde Diesel compartió escenario con Jimmy Fallon. La audiencia escuchó directamente de su voz: “Peacock está lanzando cuatro programas del universo de Fast and the Furious”.

Una sola serie avanza, las otras toman forma

El entusiasmo inicial tuvo una aclaración inmediata. Una fuente de “Peacock” explicó que sólo una de las producciones está en desarrollo activo, mientras las demás atraviesan fases tempranas dentro de Universal Television. Esto parece ser un movimiento que sugiere que el estudio quiere avanzar, pero sin precipitarse con la narrativa que ha construido durante años.

La serie que sí tiene luz verde reúne a un grupo de productores que conocen el ADN de la saga. Diesel figura como productor ejecutivo junto a Sam Vincent, el histórico Neal Moritz, Pavun Shetty de Original Film y dos nombres esenciales para el universo de “Fast and Furious”: Chris Morgan, guionista de varias entregas, y Jeff Kirschenbaum.

El piloto estará en manos de Mike Daniels y Wolfe Coleman, quienes ya trabajaron juntos en la serie “Shades of Blue”. Su experiencia en dramas televisivos añade pistas sobre la dinámica que podrían explorar en este nuevo proyecto.

Una década de pedidos de los fans

Durante su intervención, Vin Diesel recordó ante los anunciantes que la audiencia lleva años solicitando que la historia se amplíe en la pantalla chica: “Hemos comprendido que los fans querían más, querían que expandiéramos los personajes de la saga, sus historias”, expresó.

Por ahora no hay sinopsis oficial. Según “The Hollywood Reporter”, el único texto disponible es “más por venir”, una frase que mantiene todo en suspenso y abre un abanico de posibilidades para el formato y el rumbo del proyecto.

Mientras la franquicia continúa siendo una potencia comercial, con más de $7,000 millones de dólares recaudados en su recorrido cinematográfico, su salto a las series marca un paso estratégico y potencialmente exitoso.

Sigue leyendo:

Undécima película de ‘Fast & Furious’ estrenará en 2028

Cannes rendirá homenaje a ‘The Fast and the Furious’ por sus 25 años

Cristiano Ronaldo a Hollywood: Vin Diesel le diseñó personaje para ‘Fast and Furious 11’