Cannes rendirá homenaje a ‘The Fast and the Furious’ por sus 25 años

El Festival de Cannes rendirá tributo a ‘The Fast and the Furious’, la primera entrega de la exitosa saga de acción que se estrenó hace 25 años, informó este miércoles el certamen.

El evento de cine, que se celebra del 12 al 23 de mayo en Francia, emitió un comunicado en el que explicó que ‘The Fast and the Furious’ se trata de “una franquicia que ha conquistado el planeta y ha dejado una huella indeleble en la historia del cine”.

‘The Fast and the Furious’ se estrenó en 22 de junio de 2001 por Universal Pictures, fue protagonizada por Vin Diesel como Dominic Toretto, Paul Walker como Brian O’Conner, Jordana Brewster como Mia y Michelle Rodriguez como Letty.

La proyección se realizará en el Grand Théâtre Lumière el miércoles 13 de mayo y asistirán Diesel y Brewster, el productor Moritz y Meadow Walker, hija del fallecido protagonista del filme, Paul Walker.

“Se convirtió en una sensación global que transformaría el cine”, resaltó el festival, que este año completa su edición número 79.

“A lo largo de once películas, la saga ha despertado pasiones en una audiencia en constante crecimiento y ha recaudado más de 7.000 millones de dólares en la taquilla mundial”, realzó el festival, quien indicó que además se trata de la franquicia “más rentable y longeva” de Universal.

Este año el grupo anunció un nuevo capítulo, ‘Fast Forever’, que llegará a los cines el 17 de marzo de 2028.

Cannes rendirá homenaje a “El Laberinto del Fauno”

Cannes rendirá un homenaje a la película “El Laberinto del Fauno”, del director mexicano Guillermo del Toro por sus 20 años . El certamen celebrará su edición 79 del 12 al 23 de mayo en la Costa Azul de Francia. Cannes anunció la lista de películas clásicas que serán homenajeadas en la selección denominada Cannes Classics. En esta selección se incluyen un total de 21 largometrajes, 3 cortos y seis documentales.

Entre esas pelìculas se encuentra “El Laberinto del Fauno”, una de las películas más exitosas de la carrera de Guillermo del Toro. La cinta ganó tres premios Óscar en 2007 en las categorías Mejor Diseño de Arte, Mejor Maquillaje y Mejor Fotografía.

“Hace casi veinte años, cuando la relación del cine contemporáneo con su propia memoria estaba a punto de verse revolucionada por la incipiente llegada de la tecnología digital, el Festival de Cannes creó Cannes Classics, una sección que permite dar a conocer la labor de puesta en valor del patrimonio”, recordó el certamen en un comunicado.

Del Toro estará presente en Cannes para presentar la versión en 4K de ‘El laberinto del fauno’, según confirmó el festival al desvelar esta selección.

El reconocido director mexicano fue uno de los protagonistas de la edición pasada de Cannes, donde presentó avances de su película “Frankenstein”, la adaptación del clásico literario protagonizado por Oscar Isaac y Jacob Elordi y la cual obtuvo varias nominaciones al Oscar 2026.

En su mayoría, los títulos de la sección Cannes Classics son obras restauradas, pero también se seleccionan trabajos relacionados de alguna manera con la historia del séptimo arte, como en el caso de dos obras contemporáneas que el festival destaca en esta edición para rescatar a figuras olvidadas.

Con información de EFE

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