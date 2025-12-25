A.B. Quintanilla contó cómo falleció Abraham Quintanilla y desconoce la causa de la muerte

Don Abraham Quintanilla, el sábado 13 de diciembre, en horas de la mañana, se dio a conocer que falleció a los 86 años. Esta noticia llegó como sorpresa al mundo del entretenimiento, ya que no se conocía que estuviera atravesando ninguna afección. Por ello, su hijo A.B. Quintanilla reaccionó a pocos días del suceso.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un video para hablar sobre la pérdida de su padre, donde manifestó que Don Abraham partió físicamente mientras estaba descansando. Dijo en un video, que además subió en blanco y negro: “Él se fue mientras dormía, como a muchos de nosotros nos gustaría irnos. Espero y rezo para que no haya sufrido“.

Con una foto de su hermana Selena de fondo, agregó que la última voluntad de su padre fue que no quería tener un velorio, razón por la cual explicó que así fue cumplido. Además, mencionó que llegó a solicitar a la familia que los restos no lo llevaran al cementerio: “Los deseos de mi padre fueron no tener un funeral, así que no habrá funeral. El deseo de mi padre era ser cremado“.

Además, detalló que hay alguien que le preocupa mucho y se trata de su madre, debido a que tras una larga relación sentimental ahora se encuentra sola y teme que le afecte, considerando que es una persona bastante mayor.

“La persona a la que pienso más en este punto es mi mamá, porque fue difícil perder a su bebé. Ahora ha perdido a su esposo, su compañero de vida, lo cual es algo difícil para nosotros, pero no somos la única familia que está pasando por esto”, señaló el fundador de la agrupación Kumbia Kings.

Quintanilla agregó que el video lo realizó debido a la gran cantidad de comentarios que recibió, dado que su papá tuvo una amplia trayectoria artística, y por el cariño que había recibido, consideraba que los internautas merecían una explicación sobre lo que había ocurrido con Don Abraham.

