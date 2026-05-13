Arcángel encendió la polémica en un concierto al hablar de la conquista española

La noche avanzaba con la energía habitual de un concierto de Arcángel cuando el artista decidió hacer una pausa y llevar la velada por un camino inesperado.

En el escenario del Movistar Arena de Madrid, el reguetonero se lanzó a compartir una reflexión extensa sobre la conquista de América, la identidad y su relación personal con la cultura española.

Un mensaje cargado de identidad y polémica

Arcángel abrió su intervención asegurando que la etiqueta “latino” nunca le ha encajado del todo: “Yo sé que ustedes dicen latinos, pero para mí nosotros no somos latinos, nosotros somos hispanoamericanos. Los verdaderos latinos son los españoles, los franceses y los portugueses”, expresó ante miles de asistentes que escuchaban atentos.

El cantante, lejos de rebajar el tono, continuó profundizando en la idea de pertenencia cultural: “Orgulloso de todas mis creencias, orgulloso del idioma que cargo, orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz”, afirmó antes de remarcar una frase que encendió las redes: “Porque nosotros éramos indios. Llegaron esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer”.

Ese comentario abrió paso a una defensa apasionada de la influencia española en América. Arcángel criticó con dureza a quienes exigen una disculpa histórica por la época colonial: “Se la pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América ¿Y esa estupidez? ¿En qué mundo tú vives?”, lanzó sin filtros.

Una postura que divide opiniones

El discurso siguió con la misma intensidad: “Ah, que se robaron el oro, que esto. ¿Y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió?”, añadió para defender su postura.

Criado en Villa Palmeras, en Santurce, Puerto Rico, Arcángel remarcó en varias ocasiones que “no hay que pedirle disculpas a nadie”.

También pidió una ovación para España para afianzar el vínculo emocional que asegura tener con el país: “Estoy orgulloso, adoro mi madre patria, España. Dame una bulla, por favor”, dijo mientras el público respondía con entusiasmo.

El artista también quiso subrayar su afinidad con el idioma español: “Me encanta mi idioma. No me imagino hablando italiano, francés ni chino. Todo eso suena feo. Me gusta lo que hablo yo”, comentó entre aplausos.

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