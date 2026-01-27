Arcángel revela cómo se sintió al ser invitado por Bad Bunny a su concierto en Medellín

El reguetonero Arcángel se sinceró sobre cómo se sintió al subir al escenario como invitado en el concierto que ofreció su colega y amigo Bad Bunny en Medellín, Colombia.

Bad Bunny se encuentra en medio de su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ con la cual ofreció tres conciertos el pasado fin de semana en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El ‘Conejo Malo’ sorprendió al público al invitar a su concierto a Arcángel, uno de los artistas con mayor trayectoria del reguetón. La aparición de Arcángel sorprendió al público y causó furor entre los asistentes quienes cantaron a todo pulmón éxitos de ambos artistas.

Durante una transmisión en vivo con el streamer colombiano Westcol, Arcángel se refirió al recibimiento que tuvo del público en Colombia y cómo se sintió al respecto. “¿Cómo sintió la salida, la euforia en la salida aquí en Medellín, brother? Eso está muy viral, huevón”, dijo el streamer.

Arcángel comenzó comentando que el público se preparó para ver a Bad Bunny en concierto, a quien calificó como un “fenómeno musical”. “Aunque te voy a decir, este público se preparó, no para verme a mí. Este, estamos hablando del fenómeno musical actual más grande que hay en el mundo”, expresó el reguetonero reconciendo el impacto y protagonismo de Bad Bunny.

Con eso claro, el cantante se mostró sorprendido por la reacción del público al verlo aparecer en el escenario.

“Pero cuando yo salí, es como que llegó la octava maravilla, cabrón, ¿entiendes?”, dijo. D

Arcángel siempre ha expresado el respeto y admiración mutua que siente con Bad Bunny y durante esta conversación habló sobre lo agradecido que se siente con su colega.

“Y agradecido con él siempre, porque él siempre me da mis respetos, ¿me entiendes?. Es un tipo que a pesar de la grandeza que tiene, que posee, siempre ha sabido darme mis flores y mis respetos, ¿no? Eso lo hace más grande todavía”, afirmó Arcángel.

Arcángel y Bad Bunny interpretaron temas como ‘La Jumpa’, colaboración entre ambos artistas boricuas, y otros éxitos del repertorio de Arcángel como “Tú no vive así”, “Pa’ que la pases bien”, “Flow violento” y “Hace mucho tiempo”.

Otros de los invitados sorpresas fueron Li Saumet, vocalista del conocido grupo musical colombiano Bomba Estéreo, y la estrella colombiana Karol G.

