¿Cena baja en carbohidratos? Prueba esta lasaña de huevo y atún rica en proteína

La lasaña es uno de los platos clásicos favoritos de millones de personas en el mundo por su combinación de sabores y texturas que la hacen un manjar exquisito. La versatilidad de este platillo, que originalmente es a base de pasta, es única, permitiendo versiones saludables que sustituyen los carbohidratos por opciones proteicas sin perder el encanto.

Esta receta es ideal para una cena saciante, muy baja en calorías y rica en proteínas sin sacrificar el sabor de una buena lasaña. La preparación es muy sencilla, tomando en cuenta que hay ingredientes que podemos comprar ya listos.

La receta del chef venezolano Andres Cooking se hizo viral no solo por lo deliciosa, sino porque es una opción nutritiva por sus ingredientes clave: el atún, un pescado graso rico en ácidos grasos omega 3; el huevo, un alimento con todos los aminoácidos esenciales y rico en colina; y los quesos mozzarella y parmesano, que brindan otro aporte de proteínas de origen lácteo.

Además, la salsa de tomate (o marinara) le da suavidad al combinarse con el resto de los ingredientes y aporta licopeno, un compuesto clave con gran poder antioxidante.

Ingredientes necesarios:

4 latas de atún (preferiblemente de una marca con bajos niveles de mercurio).

(preferiblemente de una marca con bajos niveles de mercurio). 24 oz de salsa marinara .

. 16 oz de queso mozzarella .

. 9 huevos .

. Mantequilla para cocinar.

para cocinar. Una pizca de sal.

Paso a paso para la receta:

En un bowl, mezcla los huevos con una pizca de sal. Cocínalos en una sartén con un poco de mantequilla para crear capas delgadas tipo tortillas de huevo y reserva. Destapa las latas de atún, retira el excedente de líquido, coloca el contenido en un recipiente con la mitad de la salsa y desmenúzalo con un tenedor hasta obtener una textura uniforme. Unta con mantequilla una bandeja para horno. Comienza el armado: coloca una capa de tortillas de huevo, luego una capa de atún, seguida de la salsa marinara y esparce el queso mozzarella. Repite las capas hasta agotar los ingredientes. Lleva al horno por 20 minutos hasta que el queso logre un gratinado perfecto. ¡Listo para disfrutar!

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