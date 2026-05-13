Cómo actuar ante un incendio, según el FDNY

Saber cómo reaccionar durante un incendio puede salvar vidas en cuestión de segundos. Ese es el mensaje que reiteró el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) tras varios incendios mortales registrados recientemente en la ciudad, incluido el devastador siniestro ocurrido en un edificio de apartamentos en El Bronx, donde un bebé murió y 2 hermanos gemelos de 6 años permanecen en estado crítico.

Las autoridades explicaron que una acción aparentemente simple, como cerrar la puerta al salir de un apartamento en llamas, puede reducir drásticamente la propagación del fuego y del humo hacia el resto del edificio.

La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, enfatizó que dejar una puerta abierta durante una evacuación puede convertir una emergencia controlable en una tragedia mayor.

“Dejar una puerta abierta al escapar de un incendio puede provocar que este crezca y se propague rápidamente por todo el edificio”, indicó la funcionaria. “Esto puede generar una situación peligrosa tanto para los ocupantes como para los miembros del FDNY que acuden a la emergencia. El mensaje es sencillo: ‘Cierre la puerta'”.

¿Qué hacer durante un incendio en casa?

El FDNY recordó que el primer paso en cualquier emergencia es llamar inmediatamente al 911. Las autoridades recomiendan hacerlo ante cualquier amenaza relacionada con fuego, humo, olor a gas o emergencias médicas, ya que las condiciones pueden empeorar rápidamente.

También es fundamental contar con alarmas de humo y detectores de monóxido de carbono funcionando correctamente. Estos dispositivos ofrecen una alerta temprana crucial para evacuar a tiempo, especialmente porque el humo y el monóxido de carbono pueden incapacitar a las personas en pocos minutos.

Otra recomendación clave es tener un plan de escape familiar y practicarlo regularmente. Todos los integrantes del hogar deben conocer las rutas de salida y saber cómo reaccionar si ocurre un incendio durante la noche o en momentos de pánico.

Las autoridades explicaron que en NYC es especialmente importante identificar si el edificio donde se vive es “a prueba de incendios” o “no ignífugo”, ya que esto determina si las personas deben permanecer dentro de su apartamento o evacuar durante ciertas emergencias.

En edificios ignífugos, por ejemplo, el FDNY suele recomendar permanecer dentro del apartamento si el fuego no está en esa unidad, porque las paredes y puertas están diseñadas para contener las llamas. Sin embargo, si el incendio ocurre dentro del apartamento o existe peligro inmediato, se debe evacuar de inmediato y llamar al 911.

Cerrar puertas y llamar al 911 para pedir ayuda es de las primeras acciones que debes realizar si se registra un incendio en tu edificio o vivienda. (Foto: Craig Ruttle/AP)

Cerrar puertas y mantener rutas de escape despejadas

Uno de los mensajes más insistentes de las autoridades es cerrar todas las puertas al salir de un lugar incendiado, incluida la puerta de la escalera. Según el FDNY, esta acción ayuda a contener el fuego y evita que el humo tóxico se expanda rápidamente por los pasillos y pisos superiores.

Los bomberos recuerdan que muebles, alfombras, cortinas y otros objetos cotidianos pueden alimentar rápidamente las llamas si el incendio encuentra suficiente oxígeno y vías abiertas para propagarse.

Además, las salidas de emergencia deben mantenerse libres de obstáculos en todo momento. En muchos edificios, las escaleras contra incendios representan la única vía segura de escape durante una emergencia.

El FDNY también aconseja aprender qué hacer si la ropa de una persona se incendia. En esos casos, la recomendación es cubrirse el rostro con las manos, tirarse al suelo y rodar repetidamente para apagar las llamas antes de pedir ayuda.

Las autoridades subrayaron además la importancia de prevenir incendios domésticos relacionados con calefactores portátiles y la cocina.

Los calefactores deben mantenerse al menos a 3 pies (91 cm) de distancia de materiales inflamables como mantas, cortinas o papeles. Cada invierno, estos aparatos provocan numerosos incendios en apartamentos de Nueva York debido al mal uso o a la falta de espacio seguro alrededor de ellos.

En la cocina, considerada una de las principales áreas de riesgo dentro del hogar, el FDNY recomienda establecer una “zona libre de niños” de al menos 3 pies (91 cm) alrededor de la estufa. También aconseja girar las asas de las ollas hacia adentro para evitar derrames accidentales y nunca dejar a menores sin supervisión mientras se cocina.

Finalmente, los bomberos animan a los residentes a aprender y practicar técnicas de RCP para transeúntes, ya que una respuesta rápida puede ser vital mientras llegan los servicios de emergencia.

Las autoridades insisten en que la preparación y las decisiones tomadas en los primeros minutos de un incendio pueden marcar la diferencia entre sobrevivir o enfrentar consecuencias fatales.

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