Confirman a Florence Pugh como protagonista de la adaptación cinematográfica de “The Midnight Library”

Mientras que las productoras presentan el proyecto en Cannes para encontrar apoyo, se ha informado que la protagonista de la adaptación cinematográfica de “The Midnight Library” será Florence Pugh. La dirección estará a cargo de Garth Davis, conocido por haber dirigido “Lion” (2016).

Pugh se encargará de interpretar a Nora Seed personaje creado por el escritor británico Matt Haig para su novela “The Midnight Library”, publicada en el verano del 2020. Este libro fue un éxito que alcanzó la venta de 15 millones de copias y ha sido traducido a 56 idiomas.

Este proyecto está a cargo de Studiocanal y Blueprint Pictures, y según “Deadline”, el guion de la adaptación es labor de Laura Wade y Nick Payne, quienes ya tienen experiencia en teatro y cine.

Sobre la incorporación de Pugh al elenco, el director declaró: “Estoy muy emocionado de volver a trabajar con Florence Pugh en ‘The Midnight Library’. Su calidez y talento son mágicos, y sé que juntos lograremos algo especial con la icónica novela de Matt. Esta es una historia que nos conmueve a ambos: una celebración de la vida en toda su complejidad y posibilidades. Con Graham Broadbent, Blueprint Pictures y Studiocanal respaldándonos, estoy ansioso por dar vida a esta aventura”.

Por ahora, se ha informado que quieren comenzar con la producción en otoño de este año y se espera que el rodaje comience a inicios del 2027. Studiocanal apuesta mucho a esta adaptación, e incluso se ha dicho que es el proyecto de mayor presupuesto que ha tenido este estudio en años.

“The Midnight Library” sigue la historia de una mujer, Nora Seed, que está en una biblioteca entre la vida y la muerte, el espacio le da la oportunidad de experimentar todas las vidas potenciales que podría haber vivido.

Por ahora, no se ha informado cuál sería la fecha tentativa para su estreno.

Hay que recordar que Pugh también se prepara este año para el estreno de “Dune: Part Three”, donde interpreta a Irulan Corrino. Esta es una de las películas más esperadas del año, al tratarse del fin de la trilogía dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet.

La actriz también ha destacado en la industria por otros proyectos de gran importancia en Hollywood. Por ejemplo, en 2020 fue nominada a los Oscar en la categoría Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en “Little Women”, dirigida por Greta Gerwig.

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