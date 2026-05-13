Festival Loisaida, edición 39, celebra legado Nuyorican con “Our AmeRícan Thing” de “Tato” Laviera

NUEVA YORK – La “nueva generación” que reclamaba y declamaba el poeta Nuyorican Jesús Abraham “Tato” Laviera, cimentada en las raíces de las montañas puertorriqueñas, para alcanzar a las distintas voces de América “y cualquiera otra compatible” en un llamado de inclusión se verá reflejada en la edición número 39 del tradicional Festival Loisaida en el Bajo Manhattan.

“we gave birth to a new generation AmeRícan, it includes everything imaginable you-name-it-we-got-it society”, diría el poeta nacido en Santurce, Puerto Rico, y quien migró a Nueva York con su familia cuando era niño.

AmeRícan fue el término que acuñó “Tato” Laviera en los 80 desde zonas del Lower East Side (LES) y El Barrio (East Harlem) para afirmar su identidad transcultural.

Esa expresión sirvió como punto de partida para el evento cumbre de Loisaida Center este año pautado para el 24 de mayo que lleva como tema “Our AmeRícan Thing”.

El cartel conmemorativo de este año para el Festival Loisaida fue creado por el artista residente Mateo Nazario, quien nació en Guatemala y creció en ese país y en Puerto Rico. Imagen: cortesía de Loisaida

Recuperar la memoria de “Tato” Laviera, no solo como poeta, sino como organizador comunitario y activista es el andamio en el que se sostiene la fiesta boricua que se extenderá seis cuadras a lo largo de la Avenida C o Avenida Loisaida.

El legado cultural y comunitario de Tato Laviera, que en su poesía alternaba entre el inglés y el español, viene a recordar que los puertorriqueños, tanto los de la diáspora como los de la isla, son uno en la diversidad.

“Partimos desde esa perspectiva de Tato, no solo como poeta Nuyorican, pero como un organizador comunitario que logró cambios masivos a nuestra área”, resaltó Alejandro Epifanio Torres, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro fundada en el 1978.

El también dramaturgo ocupó diversos roles a nivel comunitario y de servicio social. Fue director del programa “University of the Streets” para empoderar a jóvenes y maestro en “New Beginnings Program”. También dirigió la Association of Community Service Centers.

En su trabajo más político, como presidente de “New Jíbaro Democratic Club”, logró el reconocimiento oficial de la oficina de correos de Loisaida por parte del Servicio Postal de EE.UU. (USPS).

En el 1976, “Tato” Laviera fue parte del grupo de activistas que tomó las oficinas de The Gouverneur Hospital (GH) en protesta contra su cierre en el LES.

Datos del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College o El CENTRO, resaltan que, a raíz de la publicación de su primer libro de antología poética “La Carreta Made a U-Turn”, en el 1980, el presidente Jimmy Carter lo invitó a un encuentro de poetas.

Epifanio Torres argumentó que “AmeRícan” continúa estando vigente en medio del discurso político polarizante que busca invisibilizar la historia de diversas comunidades no anglosajonas.

“Una de sus piezas más famosas se titula ‘AmeRícan’. Esto es algo muy relevante hoy día con todo lo que conlleva la connotación de AmeRícan; quiénes somos América”, planteó el director de Loisaida.

Para el líder comunitario, el llamado de “Tato” Laviera es análogo al de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en el que el reguetonero recordó que América es mucho más que EE.UU.

“Esa es la plataforma más grande que hemos podido tener como puertorriqueños en la que Benito le dijo al mundo que América somos desde el norte hasta el sur. Estamos toditos incluidos ahí. Antes de eso, fue Tanto quien reclamó esa identidad y con acento…Eso es lo que somos, parte de este gran continente”, afirmó.

“Es importante para nosotros reactivar esa historia para las nuevas generaciones conozcan de Tato, no solo como poeta, pero como un organizador comunitario y alguien que siempre tuvo presente la importancia de las artes y la cultura para la transformación social”, argumentó.

La identidad puertorriqueña intercalada con la neoyorquina, según fue asumida por el poeta, refleja que somos parte de, pero con nuestras propias particularidades como grupo.

“Muchas personas conocen y otros no que los puertorriqueños tenemos el privilegio de tener una ciudadanía estadounidense, pero, en muchas ocasiones, se nos trata como si no fuéramos parte, como ciudadanos de segunda clase. Por ahí era por donde venía Tato con el AmeRícan. Era decir que, no solamente éramos puertorriqueños, antillanos, caribeños, suramericanos, centroamericanos, somos AmeRícans; somos también parte de lo que construyó esta nación que son los EE.UU. Aunque tenemos como lenguaje principal el español, en lo que Tato era experto fue en utilizar esa mezcla bendita del español y el inglés, que básicamente es lo que crea la palabra Loaisaida (adaptación de Lower East Side). Todo tiene su hilo, su sentido”, reflexionó el también artista multidisciplinario.

Aunque reconoció que el perfil de las nuevas generaciones de boricuas que llegan a NY es distinta a las que migraron a principios del siglo pasado, consideró que siguen siendo más las similitudes que las diferencias entre los miembros de la comunidad.

Los niños también disfrutan del Festival Loisaida en el Bajo Manhattan. Foto: cortesía de Andre Cirilo

“Yo entiendo que hay estrategias que llevan a la división. Este concepto de divide y vencerás es algo que se ha visto que es muy efectivo, particularmente con comunidades hispanohablantes o latinoamericanas, caribeñas, en donde mientras más se puedan resaltar las diferencias, más división hay y complicación hay.Lo que estamos tratando de hacer y lo que Tato está diciendo es que somos uno y lo vamos a reclamar estemos donde estemos”, reiteró.

“La diversidad es lo que hace la puertorriqueñidad”

Epifanio Torres insistió en que la diversidad es lo que hace la puertorriqueñidad.

“Nosotros no somos una comunidad monolítica. La diversidad es lo que hace la puertorriqueñidad. Yo diría que uno lleva a Puerto Rico en el corazón, lleva esa identidad de distintas maneras, no importa donde uno nació o creció. No existe un puertorriqueño; somos muchos. Yo creo que eso es lo más importante de nosotros recalcar con esta celebración…porque somos una comunidad, no un vecindario, y yo diría global”, expuso.

Interconectar la historia boricua en áreas como Loisaida con las experiencias de las generaciones más jóvenes es esencial para lograr cambios que beneficien tanto a los boricuas en estados como Nueva York, como a los de la isla, sostuvo.

“Como boricua nacido y criado en la isla que me mudé por mi carrera profesional he entendido también que la perspectiva que yo tengo de las generaciones que crecieron aquí, que fueron de sus abuelos o de sus papás y que se mudaron antes que nosotros, he entendido que hay una desconexión y es algo que es importante hablar y es lo que nos hace similares”, comparó.

Loisaida, históricamente conocido como un enclave de la comunidad migrante trabajadora, continúa batallando contra el problema de gentrificación, asunto que no le es ajeno a los residentes en el territorio.

Desde los 80, la zona ha visto un incremento en desarrollos de vivienda de alto costo, grandes cadenas y galerías que han llevado al desplazamiento de grupos que, en su mayoría, no cuentan con el poder adquisitivo para permanecer.

En esa lucha, Loisaida continúa ocupando un papel clave de resistencia.

“Tenemos un privilegio de que los oficiales que elegimos a puestos políticos son muy responsivos a nuestra comunidad. Loisaida ha tomado un rol esencial haciendo alianzas estratégicas con organizaciones que ya llevan décadas tocando el tema y uniendo nuestras voces y nuestras plataformas para que existan las conversaciones difíciles que hay que tener y a la misma vez exigir explicaciones a quien tiene que darlas”, explicó sobre los esfuerzos de la organización.

“Todavía estamos aquí; estamos fuertes”

El entrevistado aseguró que, a pesar de la baja en la población boricua en la zona, “todavía estamos aquí; estamos fuertes”.

“Claro que ya las oportunidades que teníamos de tener nuestros negocios se ha hecho más y más difícil, pero la comunidad continúa muy fuerte, no solo apoyando las comunidades que nos quedan, también diciendo presente en las actividades que nosotros tenemos todas las semanas”, declaró.

“Desde los 1920 estamos llegando acá. Hubo una muy grande en esta área de Manhattan cerca de los 50. Todavía siguen muchas familias, muchas generaciones de esas familias que se relocalizaron aquí todavía en el vecindario. Pero el vecindario ha sufrido su cambio, como todo en NY. De una población, yo diría, de casi 75% a 80% puertorriqueña, latina, en esos años, entre 1955 y 1970, ha disminuido bastante. Ahora, la población latina en el vecindario es cerca de 40%”, matizó.

El centro también ha procurado mantener contacto con miembros de la diáspora boricua en otros estados a través de eventos culturales que generen un intercambio y una discusión sobre la historia y las necesidades de los boricuas tanto dentro como fuera de la isla.

“Hay mucho pasando en Puerto Rico y en otros estados como en Chicago (Illinois), en comunidades clave puertorriqueñas; en Philadelphia (Pennsylvania). Nosotros nos atamos a ese apoyo (a la isla) a través del arte y la cultura y cómo eso promueve una educación que tenga un lente y una perspectiva de justicia social y de equidad. Yo siempre he sido un fiel creyente en que los servicios sociales igualan al arte y a la cultura. No puedes llegar a nuestra comunidad, vincular a distintas comunidades en los estados sin tener una buena ancla creativa”, indicó.

Por ejemplo, en marzo pasado, la exhibición fotográfica “American Boricua” de Wanda Benvenutti estuvo expuesta como una celebración de la diáspora en América del Norte.

En el verano pasado, 9 Millones, organización con sede en Puerto Rico, encabezó un “Círculo de Memoria” en colaboración con The Bori Collective para recuperar la historia oral de los boricuas dentro y fuera.

Actividades relacionadas con Festival Loisaida

Sobre las actividades relacionadas con el Festival Loisaida este año, Epifanio Torres adelantó que habrá “de todo un poco”.

“Este año votamos la casa por la ventana. Tenemos en el escenario principal jazz latino; tenemos cumbia, rock; tenemos salsa y merengue, bomba, plena y palo. También tenemos rock alternativo y hip-pop. Eso nada más en el escenario principal que es entre la calle 12 y la Avenida C”, detalló.

Los históricos jardines comunitarios, también legado de la comunidad boricua para rescatar espacios abandonados de la ciudad, se abrirán para talleres, espectáculos y otras atracciones.

“Nosotros también activamos los jardines comunitarios más cercanos a Loisaida Avenue, que son La Plaza Cultural de Armando Perez Community Garden, donde siempre ofrecemos una programación para la familia, talleres, performances interactivos. Invitamos a algunas de las escuelas locales para que sus niños presenten sus piezas como parte del ‘Theater Lab’. Eso queda en la Calle C y la Avenida 9. A la misma vez, en el jardín Francisco Pancho Ramos, que queda justo al cruzar la calle, vamos a tener música típica puertorriqueña durante todo el día. También tenemos bomba en la calle, donde estarán sobre 30 organizaciones que participan de este festival dando información relevante a nuestros invitados”, mencionó.

En asociación con “Puerto Rican Institute for the Development of the Arts”, los asistentes podrán explorar quioscos con artesanías y otros de comida. También se realizará el corte de cinta de un mural de Thrive Collective en 5th Street.

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