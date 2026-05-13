Kevin González: despiden en Durango a joven que murió de cáncer terminal un día después de reencontrarse con sus padres deportados

La historia de Kevin González, el joven de 18 años, quen murió de por cáncer terminal apenas un día después de reencontrarse con sus padres, ha causado conmoción tanto en México como en Estados Unidos. Familiares, amigos y excompañeros de escuela le dieron el último adiós en Durango, donde fue sepultado tras varios homenajes.



Kevin padecía cáncer de colon en etapa 4 y durante los último tiempo permaneció separado de sus padres, Isidoro González Avilés y Norma Anabel Ramírez, quienes habían sido detenidos anteriormente por autoridades migratorias en Chicago y deportados a México.



Mientras enfrentaba la enfermedad, el joven quedó bajo el cuidado de su hermano Jovany Ramírez, quien lo acompañó durante el proceso médico y los momentos más difíciles tras el diagnóstico terminal.

El reencuentro con sus padres antes de morir

Luego de que los médicos informaran que ya no había posibilidades de recuperación, los padres de Kevin intentaron cruzar la frontera hacia Estados Unidos para verlo nuevamente. Sin embargo, fueron detenidos por agentes de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Ante la situación, Kevin tomó la decisión de viajar a Durango, México, para que pudiera pasar sus últimos días cerca de sus seres queridos. El joven permaneció en casa de su abuela materna Virginia, mientras esperaba el regreso de sus padres.

Finalmente, las autoridades migratorias liberaron a Isidoro y Norma el sábado 9 de mayo. Desde Sonora viajaron hasta Durango para reencontrarse con su hijo después de años separados.



Durante sus últimas horas juntos conversaron, rieron y lo abrazaron. Un día después, el 10 de mayo, Día de las Madres, Kevin murió.

Un funeral marcado por homenajes y muestras de cariño

Las imágenes del funeral fueron compartidas en redes sociales por su hermano Jovany Ramírez, quien no pudo viajar a México para asistir a la despedida. En las fotografías y transmisiones en vivo se observó el féretro rodeado de flores, fotografías de Kevin y un oso de peluche con la camiseta de la Selección Mexicana.



El caso del joven generó una ola de mensajes de apoyo y condolencias para la familia. Entre las personas que reaccionaron estuvo el cantante de regional mexicano Raúl Beltrán, quien días antes de la muerte de Kevin realizó una videollamada con él al enterarse de que era admirador de su música.



En el video difundido por el intérprete de “Me subestimaron”, Kevin aparece sonriente desde la cama del hospital mientras escucha al cantante interpretar el tema “Difícil”.



Tras conocer la noticia de su fallecimiento, Raúl Beltrán publicó un mensaje de despedida dedicado al joven.



“Dios me lo reciba con los brazos abiertos mi compa. Gracias por escuchar y ser fanático mío y de mi música. Un honor para mí haberle cantado. Buen viaje”.

Compañeros y maestros despiden a Kevin en su preparatoria

La despedida continuó con un homenaje de cuerpo presente en la preparatoria donde estudiaba Kevin González.

Entre aplausos, música de banda de guerra y un minuto de silencio, compañeros y maestros recordaron al joven como una persona alegre, extrovertida y solidaria.

Vestidos de blanco y con flores en las manos, estudiantes acompañaron el ingreso del féretro al plantel escolar. El acto simbólico también representó uno de los sueños pendientes de Kevin: graduarse junto a su generación.



“Kevin, gracias por haber formado parte de nuestras vidas”, expresó una de sus compañeras durante el homenaje.

Familiares que viajaron desde Chicago también estuvieron presentes en el velorio, el cual fue pospuesto para permitir su llegada a Durango. De acuerdo con sus seres cercanos, Kevin era apasionado de la música y del futbol.

Kevin González fue sepultado con la camiseta del América

Después del homenaje escolar, familiares y amigos acompañaron el cuerpo del joven a una misa en la ciudad. Posteriormente realizaron una procesión hasta el panteón donde fue sepultado.



Kevin González fue enterrado con la camiseta del Club América, equipo del que era aficionado.

El joven habría cumplido 19 años el próximo 26 de mayo.

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