Latino que llamó al 911 por su hija termina detenido por ICE en Florida

Un inmigrante identificado como Axel Sánchez Toledo terminó en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras llamar al 911 en el condado de Palm Beach, Florida, para pedir una verificación de bienestar de su hija de 4 años, según una investigación de The Marshall Project en colaboración con el Miami Herald.

De acuerdo con el reportaje, el caso está respaldado por registros judiciales, grabaciones de cámaras corporales y testimonios revisados por ambos medios, que reconstruyen lo ocurrido desde la llegada de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach tras la llamada de emergencia.

Según esas imágenes, el encuentro comenzó de forma rutinaria, pero un agente revisó la documentación del hombre, tomó su licencia de conducir y luego regresó informando que sería detenido por su estatus migratorio y puesto bajo custodia de ICE.

El reportaje detalla que Sánchez Toledo intentó huir en ese momento y fue perseguido por dos agentes. Durante el arresto fue alcanzado con una pistola Taser y reducido físicamente, mientras su pareja reclamaba a los oficiales que detuvieran la intervención.

El agente involucrado formaba parte del programa 287(g), un acuerdo que permite a policías locales colaborar con ICE, según el reportaje de The Marshall Project.

El caso es presentado por la investigación como un ejemplo del aumento de este tipo de cooperaciones locales en materia migratoria, impulsadas durante la administración de Donald Trump, lo que —según el análisis del medio— ha cambiado la dinámica de interacciones rutinarias con la policía.

Detención prolongada y proceso migratorio

El Departamento de Seguridad Nacional, citado por el reportaje, confirmó que Sánchez Toledo fue puesto en proceso de deportación. Posteriormente, permaneció cuatro meses en una cárcel del condado de Palm Beach bajo un cargo de resistencia al arresto.

Según el informe, la fiscalía retiró los cargos el 29 de abril a cambio de una carta de disculpas redactada por su abogado. Sin embargo, el 1 de mayo, el ICE volvió a detenerlo y actualmente permanece en un centro de detención migratoria a la espera de una posible deportación.

De acuerdo con el abogado citado en la investigación, Sánchez Toledo no ha podido comunicarse con su hija desde diciembre, y el caso ha tenido un impacto profundo en su familia tras su contacto inicial con las autoridades para solicitar ayuda.

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