La lista completa de chocolates, pizzas y snacks retirados por riesgo de salmonella

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) han reportado en los últimos días un retiro masivo de productos que emplearon entre sus ingredientes leche en polvo contaminada con Salmonella. Los retiros incluyen desde mezclas para hacer chocolate y condimentos para palomitas de maíz, hasta mezclas de frutos secos y bolitas de queso.

Esta alerta afecta a productos de grandes cadenas de supermercados como Aldi y Walmart. Aunque hasta la fecha no se han presentado personas enfermas por el consumo de estos alimentos, las autoridades sanitarias hacen un llamado urgente a los clientes para verificar la información de los productos retirados y revisar sus despensas y refrigeradores para evitar infecciones bacterianas.

Recordemos que la Salmonella es un microorganismo que produce una infección llamada salmonelosis, la cual puede llegar a ser mortal en adultos mayores, niños pequeños y mujeres embarazadas. Los síntomas suelen aparecer entre 6 horas y 6 días después del ingreso al organismo. Las afecciones más frecuentes son: diarrea, vómito, fiebre y dolor abdominal. En muchas ocasiones, los afectados se recuperan sin tratamiento en un periodo de 4 a 7 días.

Productos retirados del mercado

30 de abril

A finales de abril, la empresa Ghirardelli Chocolate Company anunció el retiro voluntario de varios lotes de 13 productos de su línea de mezclas para bebidas en polvo (específicamente frappés y polvos de cacao) debido a un posible riesgo de Salmonella.

Según explica el comunicado oficial de la compañía, la medida se tomó de manera preventiva luego de que su proveedor, California Dairies Inc., iniciara un retiro de leche en polvo por preocupación ante una posible contaminación microbiológica. Las variedades comprometidas son:

Frappé con sabor a chocolate (30 lb): Lotes S195260A03, S195261A03, S291260A03, S295260A03, S596260A03, S191260A03 y S291261A03.

Lotes S195260A03, S195261A03, S291260A03, S295260A03, S596260A03, S191260A03 y S291261A03. Chocolate Caliente Premium (Bolsas 4/2 lb): Lotes S550250A04, S149250A04, S249250A04, S349250A04, S449250A04 y S549250A04.

4 de mayo de 2026

El FSIS emitió una nueva alerta de salud pública que afecta a varias marcas de pizzas congeladas y snacks de cerdo. El foco de la contaminación es la leche en polvo formulada.

1. Pizzas Mama Cozzi’s (Exclusivas de ALDI)

Mama Cozzi’s Biscuit Crust SAUSAGE & CHEESE Breakfast Pizza (18.5 oz).

Breakfast Pizza (18.5 oz). Mama Cozzi’s Biscuit Crust PORK BELLY, BACON, PEPPER & ONION Breakfast Pizza (17.15 oz).

Breakfast Pizza (17.15 oz). Fechas de vencimiento (Best By): 15, 21, 22, 23 y 24 de octubre de 2026.

15, 21, 22, 23 y 24 de octubre de 2026. Número de establecimiento: EST. 5699.

2. Pizzas Chicken Bacon Ranch (Varias Marcas)

Culinary Circle: Ultra Thin Crust Chicken Bacon Ranch (16.4 oz). Lote WC103309 (Venc. 18 de octubre de 2026).

Ultra Thin Crust Chicken Bacon Ranch (16.4 oz). Lote WC103309 (Venc. 18 de octubre de 2026). Great Value (Thin Crust): Lotes WC103203, WC103803 (Venc. 9 de octubre y 7 de noviembre de 2026).

Lotes WC103203, WC103803 (Venc. 9 de octubre y 7 de noviembre de 2026). Great Value (Stuffed Crust): Lotes WC104173, WC104065, WC103793, WJ100977 (Venc. entre octubre y diciembre de 2026).

3. Pork King Good (Snacks)

Producto: Sour Cream & Onion Pork Rinds ( chicharrones ) en presentaciones de 1.75 oz y 7 oz.

Sour Cream & Onion Pork Rinds ( ) en presentaciones de 1.75 oz y 7 oz. Vencimiento: Entre el 30 de junio y el 12 de agosto de 2026 (EST. 1321).

5 de mayo

Se sumaron variedades limitadas de papas fritas Zapp’s y Dirty, fabricadas por Utz Quality Foods, LLC. Los productos incluyen sabores como Bayou Blackened Ranch, Sal y Vinagre, Cebolla Maui y Crema Agria y Cebolla, con fechas de vencimiento durante el mes de agosto de 2026.

Nuevos hallazgos: Dátiles y Snacks Gourmet

La FDA anunció tres nuevos retiros que incluyen barras de chocolate, pita chips y condimentos. Mientras que los dos primeros se vinculan a la leche de California Dairies Inc., el caso de los chocolates responde a dátiles contaminados.

Chips con parmesano, ajo y hierbas

Legacy Snack Solutions retiró lotes de Giant Eagle Baked Pita Chips.

Identificación: UPC 0 3003496507 5 | Fecha preferente: 16/07/26.

Condimentos de queso cheddar

Jonco Industries retiró condimentos individuales presentes en:

Cajas de regalo Williams Sonoma (Surtido de palomitas).

(Surtido de palomitas). Sets de regalo Fireworks Popcorn.

Barras de chocolate Spring & Mulberry

Se determinó que un lote específico de dátiles es la fuente de Salmonella. Los sabores afectados incluyen Naranja sanguina, Café, Earl Grey, Rosa lavanda, Mango con chile, Hoja de menta, entre otros. Si tienes estas barras en casa, verifica el UPC y el número de lote en el empaque.

Alerta por aves de corral

Paralelamente, los CDC reportaron un brote multiestatal con 34 casos confirmados vinculados al contacto con aves de corral de patio trasero. Hasta ahora, 13 personas han sido hospitalizadas en trece estados (incluyendo Florida, Illinois y Ohio).

El 79% de los afectados confirmó haber tenido contacto estrecho con estas aves. Las autoridades recomiendan extremar la higiene y el lavado de manos tras manipular aves o estar en áreas donde estas circulan.

Aunque los síntomas de la salmonelosis pueden parecer una gripe estomacal común, si presentas deshidratación severa o fiebre persistente, acude a tu médico. Verifica siempre los códigos UPC mencionados antes de consumir estos snacks.

Sigue leyendo:

.Alerta alimentaria: estos son los productos afectados por el nuevo retiro de la FDA tras brote de salmonella

.Alerta sanitaria: estos son los 4 nuevos alimentos retirados por riesgo de salmonella

.Retiro preventivo de marcas Zapp’s y Dirty: estas son las variedades de papas fritas retiradas por riesgo de salmonella