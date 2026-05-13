Maluma ofrecerá concierto gratuito en Medellín para el lanzamiento de su álbum “Loco x Volver”

El cantante colombiano Maluma ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza Botero de su natal Medellín, en Colombia, para presentar su nuevo álbum, ‘Loco x Volver‘.

El concierto gratuito se realizará el jueves 14 de mayo, el día de lanzamiento del nuevo álbum del reguetonero. Las entradas para el espectáculo de Maluma ya están agotadas.

A través de pistas en redes sociales, el artista ha ido revelando detalles del trabajo musical, que incluye posibles colaboraciones y fragmentos de canciones.

Para el concierto de este 14 de mayo también están anunciados varios artistas sorpresa que lo acompañarán en tarima.

“Maluma vuelve a ser Juan Luis. Después de dos años de proceso, de buscarse, de extrañar sus raíces y reconectarse con lo que realmente es, nace ‘Loco x Volver’. Un álbum hecho desde el amor, desde la verdad y sobre todo pensando en ustedes”, señala una publicación en Instagram del cantante, cuyo nombre de pila es Juan Luis Londoño.

Maluma agregó: “Nada de esto tendría sentido sin la gente que ha estado ahí siempre. Gracias por escuchar, por quedarse, por creer”.

Aunque no hay más detalles oficiales del álbum, las pistas compartidas por el reguetonero permiten anticipar que el álbum tendrá al menos trece canciones. Maluma ha dicho que este álbum es el “más personal” de su carrera.

Maluma participó recientemente en una entrevista para el programa “The Jennifer Hudson Show”, donde habló sobre cómo la música lo ayudó a afrontar los problemas de salud mental que estaba viviendo.

“Comencé a hacer mucha terapia y mi sanación estuvo en mi música. Este proyecto es la parte más profunda de mi alma y mi corazón. Me siento muy bien ahora, ya no tengo ataques de pánico y la gente podrá conocer a Juan Luis, quién es realmente este chico de Medellín”, expresó.

‘Loco x Volver’ será el primer álbum en solitario de Maluma tras una pausa de tres años. En 2023 lanzó ‘Don Juan’, trabajo inspirado en figuras del entretenimiento como Batman, Hugh Hefner y James Bond. En 2024, Maluma

Este nuevo álbum llega después de la gira mundial ‘La +Pretty +Dirty World Tour’, iniciada en marzo de 2025 en Europa y que continuó por Latinoamérica. En 2024, Maluma publicó junto a Blessd el disco colaborativo ‘1 Of 1’, un álbum de música urbana que expone las vivencias de los barrios colombianos. Este álbum fue lanzado en un multitudinario evento en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, en Medellín.

Este 2026 es particularmente especial para Maluma. Luego de su exitosa gira, el cantante anunció que se convertirá en padre por segunda vez. Maluma espera un niño, su segundo hijo junto con la arquitecta Susana Gómez. Además, deslumbró con su participación en la cuarta edición de la Met Gala.

Sigue leyendo:

·Maluma y Rauw Alejandro se lucen en la MET Gala 2026

·Maluma anunció el lanzamiento de “Loco X Volver”, su álbum más personal

·Maluma revive un meme que nadie olvida en Colombia