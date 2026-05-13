Peter Jackson confiesa que no desaprueba el uso de la IA en el cine

Este 12 de mayo, el cineasta Peter Jackson recibió su Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes. El reconocimiento que se le ha dado al director de la trilogía de “Lord of the Rings” (“El Señor de los Anillos”) tiene incluidos otros eventos con él.

Uno de estos eventos ha sido una masterclass que dio en el marco del festival, en la cual dio un espacio para hablar sobre el debate del uso de la inteligencia artificial en el cine. Durante su participación, el cineasta de 64 años dijo que cree que la IA “va a destruir el mundo”, pero al mismo tiempo ha asegurado que “no me disgusta en absoluto” su uso en la industria a la que pertenece.

Considera que el uso de la inteligencia artificial como herramienta, como cualquier otra de efectos especiales, no tiene nada de malo. Al mismo tiempo que lo considera como una herramienta útil para los creadores, también es consciente de los problemas que podría generar.

“Si se crea una réplica de IA de alguien, como Indiana Jones o cualquier otro, siempre y cuando se hayan obtenido los derechos de la persona que se muestra, no veo ningún problema. El problema surge cuando se roban y se usurpan las imágenes de las personas“, explicó.

El cineasta fue el encargado de crear uno de los mundos de fantasía más importantes del cine, por lo que para él las herramientas de efectos especiales son importantes para desarrollar nuevas ideas.

Jackson recibió la Palma de Oro honorífica de la mano de Elijah Wood, quien interpreta a Frodo Bolsón en la trilogía de “Lord of the Rings”. Al otorgarle el reconocimiento, el actor dijo: “Le mostraste al mundo algo que nunca antes había visto, y nada volvió a ser igual. Ayudó a construir una cultura cinematográfica completamente nueva en los confines del mundo”.

Ahora, los fanáticos de esta saga esperan a que el próximo año se estrene “The Hunt for Gollum”, una nueva película que ha sido dirigida por Andy Serkis, quien también es y ha sido el encargado de interpretar a Gollum.

Elijah Wood otorgó el premio honorífico al director. Crédito: Scott A Garfitt | AP

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